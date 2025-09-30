Stray Kidsリノ、プライベートで大阪旅行満喫「素のビジュが爆イケ」「歩き回ってんの尊い」の声
【モデルプレス＝2025/09/30】8人組ボーイズグループ・Stray Kids（ストレイキッズ）リノ（Lee Know）が29日、自身のInstagramを更新した。プライベートの大阪旅行の様子を公開した。
【写真】人気韓国グループメンバー「ビジュ爆イケ」な大阪オフショ
◆リノ、大阪旅行満喫ショット公開
この日、リノはプライベートで大阪に訪れた際の写真を20枚投稿。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでのオフショットやおでん・串カツ・寿司・鰻など日本のグルメを満喫する様子を伝えている。
◆リノの投稿に反響
この投稿には「聖地爆誕」「オフで日本に来てくれて嬉しい」「びっくり」「素のビジュが爆イケ」「大阪の街歩き回ってんの尊い」「ほぼ変装なしなのすごい」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
