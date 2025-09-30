「CBSスポーツ」6人の専門家が大胆予想

3年連続の選出はほぼ確実のようだ。メジャーリーグは28日（日本時間29日）でレギュラーシーズンの全日程を終えた。ドジャースの大谷翔平投手は本塁打王の獲得は逃したものの、自己最多の55本塁打、投手としても復活を果たすなど堂々たる成績を残した。米メディアの専門家の予想でも大谷こそがナ・リーグMVPだと“満場一致”となっている。

大谷は今季、打者として158試合で打率.282、55本塁打、102打点、20盗塁、OPS1.014をマーク。投手としては14登板で1勝1敗、62奪三振、防御率2.87、WHIP1.04を残した。

米メディア「CBSスポーツ」は25日（同26日）に今季のMVP、サイ・ヤング賞、新人王の各表彰を予想する記事を公開。ア・リーグMVPは「今季のアワードレース最大の焦点」とし、打率トップだったアーロン・ジャッジ外野手（ヤンキース）と60本塁打、125打点で2冠に輝いたカル・ローリー捕手（マリナーズ）の一騎打ちになると予想。一方で、ナ・リーグに関しては「ドジャースの二刀流スーパースター、ショウヘイ・オオタニはナ・リーグMVPがほぼ確定的だ」と“一択”であることを強調した。

CBSスポーツのMLB専門家の投票結果では、ナ・リーグMVPは6人全員が大谷を選ぶ結果となった。RJ・アンダーソン記者は、トレイ・ターナー内野手（フィリーズ）、フェルナンド・タティスJr.外野手（パドレス）、フアン・ソト外野手（メッツ）の存在に触れつつ「彼らの誰一人として、オオタニが成し遂げたこと（特に彼の投球を考慮に入れると）を上回るとは思えない」と述べた。

マイク・アクシサ記者は「50本塁打を放ち、マウンドに上がればエースのように投球している男が、このリーグで最高の、そして最も価値のある選手だ。これについて深く考えすぎる必要はない」と絶賛。ケイト・フェルドマン記者は、56本塁打、132打点で大谷を凌駕したカイル・シュワーバ―外野手（フィリーズ）やソトの名を挙げて「私が望んでいたほど接戦にはならなかった。やっぱり彼（大谷）なんだ。彼が引退するか、有権者が飽きるまでは、ずっとその地位に居続けるだろう」とし、圧倒的な差があることを強調した。

ジュリアン・マクウィリアムズ記者は「ここで自分は矛盾してしまう。他の誰かを選びたい気持ちがあるのに、それでもオオタニを避けることができない」と複雑な心境を表現。デイン・ペリー記者も「ここで型破りな選択をしたいところだが、50本塁打、100四球のシーズンを記録しつつ、ドジャースで質の高いイニングを提供している男にMVPの票を入れないという選択はできない」と記し、大谷以外を挙げるのは難しいとした。

マット・スナイダー記者は、ライバルとみられているシュワーバ―との比較で「彼の驚異的なパワーシーズンには敬意を表するが、オオタニのレベルに並ぶ者は他にいない」と指摘。「オオタニは打撃の価値だけでこの賞を勝ち取れる」としつつ、さらに投手としても成績を残していることを付け加えた。

MVPを決めるのに重要な指標となるWARは投打合計9.4でナ・リーグ断トツだが、投手の分を除いた7.5でもナ・リーグに大谷に届く選手はいない。あとは4度目の満票での選出が期待されるところだが、行方が注目されるところだ。（Full-Count編集部）