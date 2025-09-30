サッカー元日本代表・柿谷曜一朗の美人妻、1歳息子との2ショット公開「素敵な親子」「癒される」の声
【モデルプレス＝2025/09/30】タレントの丸高愛実が9月30日、自身のInstagramを更新。1歳の息子との写真を公開し、反響が寄せられている。
【写真】柿谷曜一朗の美人妻、1歳息子との2ショット公開
丸高は「歩くのが上手になってきた息子」とつづり、1歳息子との2ショットを公開。写真には丸高が座り込んだ息子の手を持ち、立ち上がらせようとしている微笑ましい瞬間が捉えられている。また「もう少ししたら公園デビューしようね」と息子の成長に心を躍らせている。
この投稿に、ファンからは「幸せそう」「素敵な親子」「癒される」「微笑ましい」「笑顔が素敵」「お子さん可愛い」といったコメントが寄せられている。
丸高は、2016年に柿谷と結婚し、2018年11月に第1子となる長女、2021年6月に第2子となる次女を出産。2024年8月には、第3子となる長男の誕生を報告していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】柿谷曜一朗の美人妻、1歳息子との2ショット公開
◆丸高愛実、息子との2ショット公開
丸高は「歩くのが上手になってきた息子」とつづり、1歳息子との2ショットを公開。写真には丸高が座り込んだ息子の手を持ち、立ち上がらせようとしている微笑ましい瞬間が捉えられている。また「もう少ししたら公園デビューしようね」と息子の成長に心を躍らせている。
丸高は、2016年に柿谷と結婚し、2018年11月に第1子となる長女、2021年6月に第2子となる次女を出産。2024年8月には、第3子となる長男の誕生を報告していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】