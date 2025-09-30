オンオフ分ける必要なし！【ROPÉ PICNIC】週7で使いたい♡「上品バッグ」

オンオフ問わず使える上品バッグがあれば荷物を入れ替える手間を省けるだけでなく、クローゼットも省スペースで済んで高コスパ。そんな毎日頼れるバッグを探すなら、【ROPÉ PICNIC（ロペピクニック）】をチェック！ オフコーデに上品さをプラスしてくれて、オンでもヘビロテしやすいA4サイズ対応のバッグが多数揃っているようです。ビビッとくる相棒候補を見つけたら、ぜひお迎えしてみて。

軽やかに持て、高見えも狙えるバイカラーデザイン

【ROPÉ PICNIC】「チャーム付きバイカラートートバッグ」\6,490（税込）

「軽い素材ながらも高級感があり、長時間の持ち運びでも負担になりにくい」（公式サイトより）という、レザー調素材を使用したトートバッグ。A4サイズ対応 & 内側3層構造で、オンオフ問わず荷物をスマートに収めやすいのが魅力です。本体とハンドル、タッセルをバイカラーにした上品なデザインは、コーデのちょっとしたアクセントにも。

クラシカルなベルトデザインで上品さを演出

【ROPÉ PICNIC】「ベルトデザインクラシックトートバッグ」\6,589（税込）

フロントに本体と同色の細ベルトがあしらわれたクラシカルなデザインが、大人コーデに品を与えてくれそうなトートバッグ。なめらかなスムースレザー調素材のブラックのほか、旬のスエード調に仕上げたキャメルとベージュの3色がラインナップされています。A4サイズの書類やタブレットを収められるほか、底のマチが14cmと幅広のため、収納力にも期待できそうです。

オンオフ問わずマルチに使えるバッグ & ポーチ

【ROPÉ PICNIC】「me fit BAG ワンショルダートート＆ミニショルダーバッグ」\5,995（税込）

公式サイトにて「通勤にも使えてオフの日にも使える」と紹介されている、ワンショルダーのトートバッグとショルダーバッグのセットアイテム。ミニサイズのショルダーバッグは金具を外せばポーチとして使用でき、セットでも単品でもマルチな活躍に期待できます。メインになるトートバッグはお仕事コーデにも合わせやすい落ち着いたカラー展開なのもGOOD。

真面目すぎない雰囲気と使い勝手を両立

【ROPÉ PICNIC】「3層フロントベルトデザイントートバッグ」\5,995（税込）

こちらのトートバッグは、やわらかく曲線を描くフォルムとベルトの留め具がエレガントな雰囲気を感じさせます。バッグ本体から伸びるハンドルのデザインがユニークで、キレイめなオフィスコーデに合わせてもお堅い印象になりすぎないのがポイント。内側はファスナーポケット付きの3層構造を採用しており、小さい持ち物が多くなりがちな大人女性が毎日頼れる相棒になってくれそうです。

※すべての商品情報・画像はROPÉ PICNIC出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ