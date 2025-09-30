えなこ、新作『モンハン』の和風コスプレが美の極み「勇ましく美しいえなこりん」
コスプレイヤーでグラビアでも活躍するえなこが、30日までにインスタグラムを更新。「東京ゲームショウ2025」で行われた、ゲーム『モンスターハンターアウトランダーズ』ステージで披露したコスプレに絶賛の声が集まっている。
【別カット】和装姿もカッコよくてかわいいえなこ
本作は、カプコンからライセンスを受けたTiMi Studio Groupが開発するスマートフォン向けの新作ゲーム。イベント後にえなこは「『モンスターハンターアウトランダーズ』冒険者・ミドリ TGSで撮影した動画をYouTube用に編集してます 週末に投稿できるように頑張るのでお楽しみに」とつづり、コスプレショットをアップした。
優雅な和装と太刀が似合う冒険者・ミドリになり切った姿は圧巻の再現度で、ファンからは「美しすぎるぅ〜〜」「勇ましく美しいえなこりん」「えなこりんめっちゃかっこいい」などの声が上がっていた。
■えなこ
1994年1月22日生まれ。愛知県出身。コスプレイヤーとして雑誌グラビアへの登場や写真集の出版などを行う一方、モデル、声優、タレントとしても活躍。2019年には衣装ブランド「Par la magie -パルラマジ-」を立ち上げ、翌年には内閣府からクールジャパン・アンバサダーに任命されている。
引用：「えなこ」インスタグラム（@enakorin）
