¡¡º£Ç¯3·î¤ÇNHK¤òÂà¶É¡¢¸½ºß¤Ï¥Õ¥ê¡¼¤ÎÃæÀî°ÂÆà¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬30Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¶á±Æ¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸µNHK½÷»Ò¥¢¥Ê¡¦ÃæÀî°ÂÆà¡¢¥°¥é¥Ó¥¢»£±Æ»Ñ¤¬¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡Ê8Ëç¡Ë
¡¡ÉáÃÊ¤«¤é¼«¿È¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤ÉÈþ¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ºÝÎ©¤Ä»Ñ¤Ê¤É¤òÅê¹Æ¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ëÃæÀî¡£Àè·î25ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡ÙNo.36¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤Ç¤Ï¥°¥é¥Ó¥¢¤òÈäÏª¡¢½é¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡Ø»ü°¦¤Î¿Í¡Ù¤âÈ¯Çä¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡ÖÅ·µ¤Í½Êó¤Ç30ÅÙ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¡½©¤À¤±¤É¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¤Ç¤ª½Ð¤«¤±¡¡µ¨Àá´¶¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤¯¤Æ½Å¤ÍÃå¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¤Ã¡ª¡×¤È¡¢Èþ¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ºÝÎ©¤Ä¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö»Ñ¤òÈäÏª¡£Â³¤±¤Æ¡ÖÆüËÜ¶¶¤ò¤ª¤µ¤ó¤Ý¤·¤Æ¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼½÷»Ò²ñ¤ò¤·¤Æ¡¡¤Û¤Ã¤³¤ê¤ÊÂ©È´¤¥¿¥¤¥à¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤Í¡¼¡ª¡¡¤è¤¯¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¤ªÈþ¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÀ¤³¦°ì²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëNo.1¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡ÖÃæÀî°ÂÆà¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷nakagawa.anna1022¡Ë
