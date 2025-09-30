特集は「スイッチSDGs」。持続可能な17の目標に向けて高知県内の取り組みを紹介します。

高知市の食品会社が生産量日本一を誇る高知のユズを守るために動き出しました。



高知市長浜の食品加工会社「グラッツェミーレ」。工場では、ドレッシングの製造が行われていました。この会社では、高知県産にこだわり北川村からユズを仕入れています。

ユズの風味をより豊かにするため、皮を果汁に混ぜて他の野菜や調味料などと一緒に機械でかくはんしながら、ドレッシングにしていきます。





グラッツェミーレでは現在、ドレッシングやポン酢など高知のユズを使った5つの商品を国内外で販売しています。■グラッツェミーレ・森澤奈々花 専務（Q:売れ筋としては？）「昔はそれほどだったんですけど、いま海外もどんどん伸びてきていて、国内の方でも結構ユズの需要が高まっていて、どちらでも結構、国内外ともに売り上げが伸びていっているなあっていう、すごい肌で感じる」日本の伝統的なかんきつである「ユズ」。他のかんきつ類にはない爽やかな香りと風味で年々、海外でも人気が高まっています。高知県は、国内生産量の50％を占める日本一のユズの産地です。県では、輸出拡大に向けて英語表記の「KOCHI YUZU」を商標登録し、海外向けのロゴマークを作るなど、ブランド力を強化してきました。こうした取り組みによって県産ユズの輸出額は、2010年はわずか2600万円でしたが去年は8億8300万円と34倍に増加しました。グラッツェミーレが手がけるユズを使った5つの商品の売り上げも、販売を始めた2017年は100万円あまりでしたが、去年は1300万円を超えました。このうち、アメリカや中国を中心に海外での売り上げが全体の26％を占めています。ユズの需要が急激に高まる中で課題も出てきたといいます。■森澤奈々花 専務「高知県内のユズをできれば使いたいという思いもあって、高知県内のユズ果汁を仕入れてやっていたんですけど、そこにも限界を感じている。弊社でも、ユズ果汁がなかなか手に入らないというので、結構去年は困りました」県内のユズの生産量は、近年、9000トン台から1万トンを超える水準で推移してきました。しかし、去年は前の年の豊作の反動や夏場の高温などが影響し、8000トン台まで落ち込み、供給不足が発生しました。■森澤奈々花 専務「ユズ不足、でもユズの需要はあるというので、やっぱりどこの会社も、言ってしまえば、奪い合い、取り合いになっていて、そうなった時に、自分たちでも育てられないかっていうので、今年から動き始めてるところです」グラッツェミーレでは、土佐市に所有する会社の土地を畑として整備し、今年から栽培を始めました。苗木を植えて、5年後の収穫を目指しています。さらに―■森澤奈々花 専務「もう担い手がいないというので、ユズの木ごと土地を借りてほしいという土地を見かけて、その土地を借りてユズの収穫を行っているところ」香美市土佐山田町の加茂地区。ここに香美市からの紹介でグラッツェミーレが今年5月から管理しているユズ畑があります。9月19日、会長の森澤錠二さんやスタッフが畑を訪れました。■森澤錠二 会長「これを見ていただいたら分かるんですけど、穴が空いているのはアリとかですね、家で言うとシロアリの状態。アリがたくさんいますね。こういう風にアリに食われて木が腐っていく、病気になっていく現象が非常にこの畑では多いです。2023年までは、こちらの方で栽培していたとは聞いていますけど、2024年からは手つかずの状態でこのまま放置されている状態でした」この畑は長年、近くの家に住んでいた人が栽培を行っていました。しかし、高齢になりユズの生産を引退したため、耕作放棄地となっていました。香美市は、安芸市、北川村に次いで県内で3番目に多いユズの生産地です。県中央東農業振興センターによりますと、香美市では150軒あまりの生産者がユズを生産していますが、平均年齢は71.8歳と高齢化が進んでいます。このままでは、ユズの耕作放棄地が増えていくと危機感を感じ、グラッツェミーレが畑の手入れを引き受けることにしました。■森澤錠二 会長「必ずポテンシャルはこのエリアにあると思うんですね。でも、高齢化が進んでなかなか栽培ができない、収穫ができない状況が続いているので、できる限り我が社の畑ではなかったにしてみても、従業員と共に手伝いにいくとかですね、できる限り多くの果汁を世界に、国内に発送していきたいというふうに考えている」この日、森澤さんたちは実った青ユズを収穫しました。約60アールの畑には、500本あまりのユズの木が植えられています。しばらく手入れをしていなかったため、ほとんどの実は、表面に傷がついていました。■森澤錠二 会長「問題はないですね。ただ、青玉として青果で売ることはまったくできませんので、果汁にするしかない。一応、気になるものは割った状態の時に味を見てみます。我が社の場合は、収穫してから5日以内にすべて果汁にする、また皮を取り外す業務をする」グラッツェミーレでは、皮の状態が良い青ユズを使って柚子胡椒を新たに開発しようと考えています。また、青ユズとして収穫せずに黄色く色づいた実を使い、ゆず茶やマーマレードをつくる計画も立てています。会社では今後、生産者の高齢化や担い手不足で耕作放棄地になるおそれがあるユズ畑の支援を広げていきたいと考えています。■森澤錠二 会長「なるべく多くの方々にお手伝いいただいて、一緒に協力してやっていただきたい。雇用の促進という事業も一つに考えておりますので、その方面でもどんどん人集めをさせていただけたらとは思う。目標としては、高知県内および四国で5万本のユズの栽培。こういう今ある苗をどんどん育てていく。弱った木を甦らせる活動をこれからどんどんやっていきたい」世界に誇る高知のユズを守り、次の世代につなげていく。高知の食品会社が始めた小さな取り組みが大きな実を結ぶのか、今後の動きに注目です。