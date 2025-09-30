¤¤ç¤¦ÊüÁ÷¡Ø¿ØÆâ¥Ð¥«¥ê¥º¥à¤ÎºÇ¶¯¥Ô¥ó¥Í¥¿SP¡ÙR-1²¦¼Ô¤é¤¬¥Í¥¿ÈäÏª¡Ú½Ð±é¼Ô°ìÍ÷¡Û
¡¡¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦¿ØÆâÃÒÂ§¡õ¥Ð¥«¥ê¥º¥à¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÆÃÈÖ¡Ø¿ØÆâ¥Ð¥«¥ê¥º¥à¤ÎºÇ¶¯¥Ô¥ó¥Í¥¿SP¡Ù¤¬¤¤ç¤¦30Æü¸á¸å11»þ¤«¤éÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥È¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û¤¤ç¤¦ÊüÁ÷¡Ø¿ØÆâ¥Ð¥«¥ê¥º¥à¤ÎºÇ¶¯¥Ô¥ó¥Í¥¿SP¡Ù¤Î½Ð±é¼Ô
¡¡º£²ó¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÂçÍ§²ÖÎø¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¡¢R-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ÎÎòÂå²¦¼Ô¤ä¥Æ¥ì¥Ó¤Ç³èÌö¤¹¤ë¿Íµ¤¥Ô¥ó·Ý¿Í¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë½¸·ë¡£¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¥¶¥³¥·¥·¥ç¥¦¡¢¤ª¤¤¤Ç¤ä¤¹¾®ÅÄ¡¢º´µ×´Ö°ì¹Ô¡¢Í§ÅÄ¥ª¥ì¤¬¼î¶Ì¤Î¥Í¥¿¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
¡¡¡ÖR-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2025¡×²¦¼Ô¤ÎÍ§ÅÄ¥ª¥ì¤Ï¡¢ÎÁÍý¿Í¤Î»Ñ¤ÇÆÀ°Õ¤Î²Î¥Í¥¿¤Ç¥¹¥¿¥¸¥ª¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡£¥Í¥¿ÈäÏª¸å¡¢MC¿Ø¤«¤é¡ÖR-1¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÈ¾Ç¯·Ð¤Ä¤±¤É¡¢¤É¤¦¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¡¢¶á¶·¤òÀÖÍç¡¹¤Ë¸ì¤ë¡£
¡¡¾®ÅÄ¤Ï¡¢¡È¤¤¤Ä¤â¤È¤Ï°ìÌ£°ã¤¦¡É¥¿¥¯¥·¡¼¥Í¥¿¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£¥Í¥¿¤ò¸«¤¿Í§ÅÄ¤¬¡Ö¤¤¤Ä¤â¤Î¥Ä¥Ã¥³¥ß¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ü¥±¥¹¥¿¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¤È¡¢¥Ð¥«¥ê¥º¥à¤â¡Ö¼ÂÂÎ¸³¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¤È¤¹¤ë¡£
¢£½Ð±é¼Ô
MC¡§¿ØÆâÃÒÂ§¡¢¥Ð¥«¥ê¥º¥à
¥¹¥¿¥¸¥ª¥²¥¹¥È¡§ÂçÍ§²ÖÎø
¥Í¥¿·Ý¿Í¡§¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¥¶¥³¥·¥·¥ç¥¦¡¢¤ª¤¤¤Ç¤ä¤¹¾®ÅÄ¡¢º´µ×´Ö°ì¹Ô¡¢Í§ÅÄ¥ª¥ì
¢£¥³¥á¥ó¥È
¡½¡½¼ýÏ¿¤ò½ª¤¨¤¿´¶ÁÛ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
¿ØÆâ¡§Ëè²ó¥Ô¥ó·Ý¿Í¤Î¤ª¤â¤·¤í¤¤¥Í¥¿¤ò¸«¤¿¤é»É·ã¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¤Í¡£
¥Ð¥«¥ê¥º¥à¡§»É·ã¤È¾Ç¤ê¡£¥Í¥¿¤òºî¤é¤Ê¤¤ã¤È¤¤¤¦¾Ç¤ê¤òËè²ó´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¿ØÆâ¡§¤¤¤ä¡¢¤â¤¦¤¢¤Ê¤¿¤Ï¾Ç¤é¤Ê¤¯¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¥Ð¥«¥ê¥º¥à¡§ÉÝ¤¯¤Æ»ÅÊý¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¿ØÆâ¡§¤¤¤ä¡¢¤Ç¤â¤½¤ì¤¬Âç»ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Ëè²ó¥Í¥¿¤ÎÀÚ¤ê¸ý¤Ï¤â¤¦¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤é¤³¤ÎÅ¸³«¤¬¤¢¤ë¤«¤È¤«¡£
¥Ð¥«¥ê¥º¥à¡§¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¿·¤·¤¤¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ò¤ß¤ó¤Ê¤É¤ó¤É¤ó½Ð¤·¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¿ØÆâ¡§¤½¤¦»×¤Ã¤¿¤é¤Á¤ç¤Ã¤È²È¤Ë»ý¤Áµ¢¤Ã¤Á¤ã¤¦¤è¤Í¡£¤³¤Î¥Í¥¿¤ÎÅ¸³«¤ª¤â¤·¤í¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦¤Îºî¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È¤«»×¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤â¤ó¤Í¡£
¥Ð¥«¥ê¥º¥à¡§º£²óËÍ¤é¥Í¥¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¸å¤í¤á¤¿¤µ¤È¤¤¤¦¤«¿½¤·Ìõ¤Ê¤µ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¿ØÆâ¡§¤³¤ì¤Ï¥Ô¥ó·Ý¿Í¤À¤«¤é¤³¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¡£¥³¥ó¥Ó¤Î¿Í¤¬¥Í¥¿ÈÖÁÈ¤Î»Ê²ñ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤ÈÂ¿¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¤¢¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï¤½¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡©
¥Ð¥«¥ê¥º¥à¡§¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£
¿ØÆâ¡§¥Ô¥ó¤ä¤«¤é¤ä¤Ã¤Ñ¤ê1¿Í¤ä¤«¤é¡¢¤É¤³¤«¾Ç¤ëµ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤Í¡£
¥Ð¥«¥ê¥º¥à¡§1¿Í¤ÇÊú¤¨¹þ¤ó¤¸¤ã¤¦¤È¤¤¤¦¤«¤Í¡£
¿ØÆâ¡§¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£²æ¡¹¤ÏÊú¤¨¹þ¤ó¤¸¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¡¢³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¥Ð¥«¥ê¥º¥à¡§¤ª¤â¤·¤í¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤Á¤Ê¤ß¤Ëº£²ó°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿¥Í¥¿¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
¿ØÆâ¡§ËÍ¤ÏÍ§ÅÄ¥ª¥ì¡£2025Ç¯R-1¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤È°ã¤¦¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¡¢º£¤Þ¤Ç¤è¤ê¤Á¤ç¤Ã¤È¼ã¤¤´¶¤¸¤Î¥Í¥¿¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ª¤â¤·¤í¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¥Ð¥«¥ê¥º¥à¡§¥¶¥³¥·¥·¥ç¥¦¤µ¤ó¡£¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤·¤«¤â¡¢½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ë¤Þ¤¿¿·¥Í¥¿¤¬Áý¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤Í¡£
¿ØÆâ¡§Áý¤¨¤¿¤Î¤«¤Ê¡¢¤¢¤ì¤Ï¡Ê¾Ð¡Ë¡£
