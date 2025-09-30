新日本プロレスは、30日に東京・歌舞伎町シネシティ広場で26年1月4日に開催される「WRESTLE KINGDOM 20 in 東京ドーム 棚橋弘至引退」の記者会見を実施。今大会で引退する棚橋弘至（48）が引退試合について言及した。

昨年10月の両国大会で引退表明をした棚橋。「こうして多くの皆様の前でいつまでも戦っていたい。戦っていたいという思いはありますが…棚橋のゴールを決めました…2026年1月4日」と引退表明した。

この日、会見に出席した棚橋。引退まで100日を切って「心境的には変わらない」という。「日々全力でトレーニングして、生きるという積み重ねだったので、日常の変化はないですね」と引退前の心境を吐露した。

注目される引退試合の相手については「もうちょっと待って下さい！もうしばし…」とした上で、「縁のある選手がいいですね。いろんな選手が浮かばないかな…う〜〜〜〜…ちょっと待って下さい」と自重。

そして引退試合の形式はシングルマッチを希望。「1月4日は新しいコスチュームで登場します」と宣言した。