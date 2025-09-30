Æü¹Ò¡¢´Îµ¡Ç½°²½¤Ç¾èÌ³ÉÔ²Ä¤Ë¡¡µ¡Ä¹¤é°û¼òËÉ»ßºö
¡¡Æü¹Ò¹ñºÝÀþ¤ÎÃËÀµ¡Ä¹¡áÄ¨²ü²ò¸Û¡á¤¬8·î¡¢¾èÌ³Á°Æü¤Ë°û¼ò¤·¥Ï¥ï¥¤È¯¤Î3ÊØ¤¬ÃÙ¤ì¤¿ÌäÂê¤Ç¡¢Æ±¼Ò¤Ï30Æü¡¢´Îµ¡Ç½¤Î°²½¤ò¼¨¤¹¿ôÃÍ¤¬°ìÄê¤òÄ¶¤¨¤¿¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤Ï¾èÌ³ÉÔ²Ä¤È¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢·ò¹¯¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¯´ÉÍý¶¯²½¤òÃì¤È¤·¤¿ºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤ò¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤ËÄó½Ð¤·¤¿¡£³ºÅö¤¹¤ë6¿Í¤ò´û¤Ë¾èÌ³¤«¤é³°¤·¤¿¡£
¡¡ËÉ»ßºö¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç²ñ¼ÒÂ¦¤¬°ìÊýÅª¤Ë¥ë¡¼¥ë¤ä½èÊ¬¤Î¸·³Ê²½¤ò¿Ê¤á¤¿¤³¤È¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¡¢Ï«»È¤Ç¶¨µÄ¤¹¤ëÀìÌç°Ñ°÷²ñ¤òÀß¤±¤Æ°û¼òÌäÂê¤Îº¬Àä¤òÌÜ»Ø¤¹¡£Á´±¿¹Ò¾èÌ³°÷¤¬¼ÒÄ¹¤é·Ð±ÄÂ¦¤ÈÂÐÏÃ¤¹¤ëµ¡²ñ¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±²þ³×¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¼Ò°÷¤ÎÇ¯Âå¤Ê¤É¤Ë±þ¤¸¡¢³°ÉôÀìÌç²È¤ÎÃÎ¸«¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¶µ°é¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£°û¼ò¤Ë´Ø¤¹¤ëÁêÃÌ¤ä¥µ¥Ý¡¼¥ÈÂÎÀ©¤òÀ°È÷¤·¡¢¥ê¥¹¥¯¤òÁá´üÈ¯¸«¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¡£Í¼±¼Ô¤Ë°Õ¸«¤òÄ°¤¤¤ÆËÉ»ßºö¤òÀ°Íý¤·Ä¾¤·¡¢11·îËö¤Þ¤Ç¤Ë¹ñ¸ò¾Ê¤ËºÆÄó½Ð¤¹¤ë¡£
¡¡¥Ï¥ï¥¤¤Çµ¯¤¤¿°û¼òÌäÂê¤Ç¤Ï¡¢µ¡Ä¹¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö8·î28Æü¤Î¥Û¥Î¥ë¥ëÈ¯ÃæÉô¹Ô¤¤Ë¾èÌ³¤¹¤ëÁ°Æü¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Ç¥Ó¡¼¥ë¤ò3ËÜ°û¤ó¤À¡£