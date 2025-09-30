お風呂が大の苦手な柴犬が、頑張ったご褒美にとった「まさかの行動」とは…？シュール可愛いその様子は、記事執筆時点で67万回を超えて再生され、「労働力ゼロで草」「足でもいいんだｗ」などツッコミ満載のコメントが寄せられています。

【動画：大嫌いなお風呂を頑張った犬→『ご褒美』を貰おうとして…あまりに愛おしい『まさかの妥協案』】

大嫌いなお風呂を頑張ったワンコが…？

Instagramアカウント「shiba_anko0310」に投稿されたのは、お風呂上がりの柴犬「あんこ」ちゃんのお姿。

実はあんこちゃん、お風呂がとっても苦手なのだとか。でもこの日はがんばって入浴を済ませたようで、さっぱりした体で向かった先は…ソファーで寝転ぶ飼い主さんの足元…！

すると、ソファーから飛び出ている飼い主さんの足の下にくぐって入り、いきなりおしりをスリスリと足に擦り付け始めたあんこちゃん…！これは一体なにをしているのでしょうか？

まさかの完全セルフ式

実はあんこちゃん、飼い主さんに「なでて～」とおねだりするのではなく、自分でなでなでをしていたのです。つまり、まさかのセルフマッサージ…！

いっちに、いっちにとリズムよく足踏みしながら、飼い主さんの足におしりをこすりつけるあんこちゃん。その表情はまさに「そこそこ～」と言わんばかりで、至福そのものです。

全身くまなく…

おしりの次は、頭からスタート！飼い主さんの足の下をくぐり抜けながら、今度は頭～背中をマッサージし始めたようです。

全身コースを堪能したあんこちゃんは、満足気な様子でその場を立ち去って行ったそう。その背中からは、「今日もいいマッサージだったわ…」という声が聞こえてきそうです（笑）

ちなみに、飼い主さんによるとこの「セルフ足マッサージ」今回が初めてではないそうで…。

日常的に、隙あらば足を狙ってくるとのこと。お風呂をがんばったご褒美が、なぜか「足」でOKなあんこちゃん、なんとも健気でたまりません。

この動画はInstagramで67万回以上再生され、コメント欄には「飼い主さんの労働力ゼロで草」「なでなでもセルフの時代ww」「私の足もよかったらどうぞ♡」「やられたいー」といった笑いと癒しの声が寄せられています。

Instagramアカウント『@shiba_anko0310』さまでは、あんこちゃんの、おもしろキュートな日常の一コマがたくさん投稿されています。あんこちゃんのおちゃめな姿に癒されたい方は、ぜひチェックしてみてくださいね！

写真・動画提供：Instagramアカウント「shiba_anko0310」さま

執筆：松川鈴

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。