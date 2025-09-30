指原莉乃、“ダイエットのお供に”ファミマで手軽に買えるプロテイン「すんごい飲みやすい」

指原莉乃さんが、自身のYouTubeチャンネルに『【自己満足】これが私の健康モーニング』という動画を公開。PRではあったものの、普段から愛飲しているブランドの“プロテイン”を紹介してくれました！こちらは、コンビニでも手軽に買えるパック飲料♪ぜひチェックしてみてくださいね。

動画内で、指原さんは、朝食としてコンビニのおにぎりと、こちらのプロテインを披露。

◼︎プロテインシェイク

ULTORA / プロテインシェイク 税込199円 （公式サイトより）

タンパク質16gと1日分（※1）のマルチビタミンを配合し、植物由来の甘味料を使用したパック飲料タイプのプロテイン。

毎日飲みやすいように、甘さは控えめでスッキリした美味しさにこだわって作られており、“抹茶ラテ風味”と“黒ゴマきなこ風味”が展開されています。

まず、指原さんは“黒ゴマきなこ風味”を飲むと、「うん、美味しい！めっちゃナチュラル」「プロテイン飲んだ時特有の、ウッとする感じがほぼないと言ってもいいですね」「すんごい飲みやすいし美味しい！」「あっさりしてますね」と、スッキリとした甘さを気に入った様子。

そして“抹茶ラテ風味”については「抹茶のコクと旨みがある」と話し、「サッパリしたい人は黒ゴマきなこ、ちょっと甘みが強めがいいなって人は抹茶ラテかな」「どっちもめっちゃ美味しい」と、味に優劣はなく、気分によって飲み分けたいと結論づけていました。

（※1）200ml当たり“栄養素等表示基準値”による

◼︎手軽にサクッと飲みやすい

また、普段はULTORA社の粉末タイプのプロテインを愛飲しているという指原さんは、「これはね、今ファミリーマートで買えるようなんですが。朝忙しい時とかにちょっと駅までの道でサッと買って、栄養不足になりがちな時とかに助かりますよね」と手軽なパック飲料タイプを絶賛。

そして、「ダイエットのお供に、毎日手軽に1本プロテインを飲む。すごくいいことだと私は思っています」「プロテインを手軽にサクッと飲んで、それによって代謝を落とさずに『一駅分ちょっと歩いてみようかしら』とか」と、運動と共に取り入れたいと話されていました！

こちらは現在、関東（東京・神奈川・埼玉・千葉・茨城・栃木・群馬 ※2）のファミリーマートで販売中。見かけた際には、ぜひ栄養チャージの選択肢に入れてみてはいかがでしょうか♪

（※2）一部取り扱いのない店舗もあり

■動画もチェック

動画では、指原さんが健康的な朝時間の過ごし方を披露！ぜひチェックしてみてくださいね♪