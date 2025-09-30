森香澄、“あざとキャラ”として活躍する上で意識していることとは？「トレンドがあるんですよ」

9月30日放送のTBSラジオ『パンサー向井の#ふらっと』に出演した森香澄が、“あざとさ”を個性とする中で意識していることを明かした。

【関連】森香澄、男性上司からのハラスメント経験を告白「お断りしたんです」「2週間ぐらい…」

“令和のあざと女王”として紹介された森は、そういったキャラクター性で気をつけていることを聞かれると、「基本、傷つけないとかはね、気をつけていますし」「あんまりにも戦略的に見えたりとかもしないほうがいいし」「やっぱ、ベースに可愛いがあったほうがいいので、ちょっと抜け感があるっていうのは意識」と回答。

続けて、「隙です、ツッコミの隙」「おっちょこちょいの、実際の行動というよりは“しそうな子だな”っていうことですね」「『忘れちゃったぁ』とか『え〜わかんない』とか」と補足した。

また、「あざといもトレンドがあるんですよ」「最近は、やっぱり、男性側も免疫がついてきてるんで。あざといをたくさん見てきてるし」「両手をグーにしてアゴに当てるだけではもう…」と、従来のような行動では相手に響かないとも説明。

そして、「男性側の“俺もあざといってわかってるけど、わかった上で俺はそれを可愛いって思ってるんだぞ”に対しても、“この人はわかってくれた上で、それでも私を受け入れてくれてるのね”という感じも出すみたいな」と語っていた。