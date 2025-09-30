詐欺被害が相次いで明らかになりました。



能代市に住む女性は花の写真をSNSのFacebookに投稿していたところ、「友達になりませんか」とメッセージを送ってきた相手に金や暗号資産の投資をすすめられ、あわせて435万円相当をだまし取られました。



能代警察署の調べによりますと、能代市に住む50代の女性は5月中旬花の写真をFacebookに投稿していたところ「友達になりませんか」とメッセージが届きました。





相手から無料通話アプリ LINEに誘導され、その後「金が高騰しているので投資でお金を増やせますよ」と言われた女性は、6月中旬までの7回に渡り現金345万円を振り込んでだまし取られました。7月下旬には別の人物を名乗る相手からFacebookに「友達になりませんか」とメッセージが届き、今度は暗号資産の投資をすすめられ、90万円相当の被害に遭いました。また、由利本荘警察署の調べによりますと、由利本荘市に住む30代の女性は今月上旬、SNSのInstagramにメッセージが届いた台湾人を名乗る相手とLINEでやりとりをはじめ、その後暗号資産での資産運用をすすめられました。女性は相手を信用し、あわせて6回に渡り合計406万円相当を送金、引き出そうとしたところ「違法行為に関与した疑いがある」としてさらに暗号資産を要求され、被害に気がつきました。