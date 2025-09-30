幸せそうにマッサージされている犬の、急展開の様子のInstagramが話題になっています。投稿したのは、柴犬の茶々丸ちゃん・野々花ちゃんと暮らす「tyatyamaru & nonoka」さん。投稿から6.6万回以上再生され、「気持ちよさそう～」「ヤキモチかな？」といったコメントが寄せられています。

幸せそうにマッサージを受ける茶々丸ちゃん

登場するのは、柴犬の茶々丸ちゃん・野々花ちゃん。とある日、コロコロでマッサージされ、思わずうっとり顔になっていた柴犬の茶々丸ちゃん。「極楽～」と言わんばかりで、見ているほうまで癒される表情だったとか。

ところが背後には、じっと様子を見つめる野々花ちゃんの姿が…。視線は茶々丸ちゃんではなく、手元のコロコロへと釘付けのようだったといいます。これは何やら嫌な予感がしますね…。

野々花ちゃんの突然のアタック！

じっと見つめていた野々花ちゃんですが、次の瞬間、勢いよくコロコロへ飛びかかってきたんだそう！まさかの展開に驚き、飼い主さんも慌ててコロコロを引っ込めたといいます。

至福の時間が強制終了し、呆然とする茶々丸ちゃんの顔は「え、今何が起こったの？」と驚きを隠せない様子だったとか。幸せそうな表情が一転、戸惑いの表情へと変わったといいます。

ヤキモチと落ち込みが交差する時間…

野々花ちゃんは再びコロコロに夢中になり、奪うようにして遊んでいたとか。茶々丸ちゃんの「私の時間だったのに…」という切ない思いが伝わるかのような表情です。

茶々丸ちゃんのうつむいた姿は、先ほどまでの幸せな表情とあまりに対照的だったといいます。それでも、仲良し姉妹だからこその微笑ましい光景は、ヤキモチも含めて2匹の関係の深さを感じさせてくれるひとときだったのでした。

この投稿には「茶々丸ちゃんのリラックス顔がかわいすぎる」「気持ちよさそうだったのに、野々花ちゃんにアタックされちゃった」「ヤキモチなのかな？」「集中してコロコロ見てるのが面白い」「邪魔されても怒らないのやさしいね」「やっぱりそうなるよねｗ」といった声が寄せられています。

Instagram「tyatyamaru & nonoka」では、柴犬の茶々丸ちゃんと野々花ちゃんの日常を発信しています。かわいい仕草や姉妹らしい掛け合いが楽しめる、癒しの映像が満載ですよ。

