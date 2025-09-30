金沢市の街中に立つ日本銀行金沢支店跡地の今後の使い道について市や県、地元の方向性がまとまらない中、金沢市は30日、地元関係者などと初の会合を開き、意見を交わしました。

金沢市香林坊の旧日銀金沢支店をめぐっては、金沢市が日銀との間で売買交渉を進めていて、2026年春までに市が取得する見通しです。

金沢市の村山市長は、できるだけ早く建物や敷地を開放し、にぎわいの創出につなげたい考えですが、具体的な使い道について地元関係者と意見交換する初の会合が30日開かれました。

地元関係者「どう言う方向に行くのか将来が見えない」

21世紀美術館の仮移転や地下の金庫室の活用を検討と説明

村山市長は、およそ30人の出席者を前に建物の内部などを写真を使って説明。

金沢21世紀美術館の休館期間中の仮移転や、地下の金庫室の活用などを検討していると述べました。

地元関係者「尊経閣文庫を持ってきたら」「21美のモダンアートを展示飲食も入れて欲しい」「取得後のスケジュールを明確にしてほしい」

村山卓金沢市長「区域一体としての開発が必要であろうと考えております。本格利用に向けては暫定利用の期間で、どのような利用が良いか定まってくると思います」

金沢市は改修設計や建物調査を進め、跡地を取得できればすぐにでも開放することを目指していて、地元の意見を聞きながら将来的に建物を残すのか新たな施設を整備するのか検討することにしています。