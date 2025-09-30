「シリーズを完全に支配するチャンス」大谷翔平が二刀流で挑む初のPS　投打の存在感をMLB公式も「最大の脅威」と強調

大谷は第3戦にもつれた際に先発する見込みだ(C)Getty Images

メジャーリーグはレギュラーシーズンが終了し、いよいよポストシーズンが始まる。MLB公式サイトでは最初のステージとなるワイルドカードシリーズ（WCS）の見どころを特集。大谷翔平を擁するドジャースは、現地時間9月30日から中地区3位のレッズと3回戦制のシリーズを本拠地で戦う。

【動画】異能の55号！ 二刀流を復活させた大谷翔平の圧巻バックスクリーン弾を見よ

注目選手として名前を挙げたのは、やはり大谷だった。2023年オフの右肘手術から投手としても復帰を果たした今季は、野手専念だった昨季を1本上回る自己最多の55本塁打を放った。投手としても14試合に登板して防御率2.87。47イニングを投げて、イニング数を大きく上回る62三振を奪った。

「これが二刀流として迎える初のポストシーズン。シリーズを完全に支配するチャンスがある」と同サイトは指摘。さらに「ドジャースが投手としてどのような起用法をしていくのかは明らかではないが、防御率2.87、そして奪三振率11.9という数字は、マウンドでどんな使われ方をしても相手打線にとって頭痛の種となる」と短期決戦における投手としての存在感を強調した。

デーブ・ロバーツ監督は、第1戦はブレーク・スネル、第2戦は山本由伸の起用を明言。大谷はもつれた際の第3戦の先発起用される見込みだ。2連勝して第2戦で突破が決まれば、一度も投げずに消耗することなく次のステージであるフィリーズが待つ地区シリーズに進める。

「2年連続50本塁打以上、そして3年連続OPS1.000以上という打力は、彼の試合を変えるバットはいまだ健在な武器だということだ」