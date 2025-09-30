食品や電気・ガス、施設の入館料など、10月からの値上げのニュースを29日お伝えしましたが、一部の公共交通機関の運賃も値上げや減便が行われます。



(記者)

「鹿児島中央駅です。こちらのバス停にも、運賃改定についてのお知らせがあります。『10月1日からバス運賃改定を実施します』と表示されています」



鹿児島交通によりますと、燃料費の高騰や不足する運転手確保のため、10月1日から、全路線のバスを対象に、特別な区間を除き40円から100円程度、値上げされます。





県内の交通ICカード「ラピカ」や「いわさきICカード」は、1000円をチャージすると100円分積み増しされる1割加算サービスがありましたが、10月1日から廃止されます。(鹿児島市交通局経営課・財津勝広係長)「昨今の、物価高騰などラピカグループの経営状況が厳しい中、公共交通を持続可能な形にしていくために協議の結果、廃止することになりました」(記者)「 10月1日から、ラピカの積み増しのサービスが廃止となります。こちらには、駆け込みでラピカの積み増しをされる方が列を作っています」鹿児島市交通局では、駆け込みで積み増しする人が増えていて、2024年の同じ時期と比べ、8月は1.7倍、9月も1.5倍になっているということです。(ラピカをチャージした親子)「（どれぐらいチャージしましたか？）僕が1万円分。（お母さんは？）私は、5000円分（どうしてこの時期に？）駆け込みで」桜島フェリーは、10月1日から深夜便が廃止され、24時間運航を取りやめます。フェリーの最終便は、桜島港発が午後11時・鹿児島港発が午後11時半。始発便は、桜島港発が午前4時・鹿児島港発が午前4時半となります。(利用客)「（鹿児島港発が）夜11時30分でしょ？そうすると、かなり帰りを心配しないといけない。飲み会とかできなくなる。(深夜便は）お客さんが、2～3人しかいない。他の時間帯も車は少なくなっている」鹿児島市の市電の運賃は変わりませんが、鹿児島市交通局は、2026年8月に170円から200円へ値上げする方針を示しています。