30日朝早く、村上市の住宅で体長50cmくらいのクマが玄関ドアのガラスを割って家の中に入りました。住民は、クマに気づいて2階に逃げたためケガはありません。



■柏百花記者

「クマは玄関のこちらのガラスを割って中に入ったということです。」



村上市塩町の住宅に侵入したクマ。警察によりますと、30日午前5時半ごろ、住民から「クマ1頭が玄関戸のガラスを割って家の中に入ってきた」と110番通報がありました。この家には70代の母親と40代の息子が住んでいて、ガラスが割れた音を聞いた息子が2階から1階に降りるとクマがいたということです。



息子はすぐに2階に逃げ母親に1階に下りないよう伝えたため、2人にケガはありませんでした。



■住人

「洗濯物を入れておくかごだけが倒れていた。あと別に何も荒らされていない。怖い、まさか(クマが)入ってくると思わない。」



警察と市の職員が駆けつけたときには、クマはすでにいませんでした。体長50cmぐらいの子グマとみられています。

さらに、クマが侵入した住宅から約500m離れた別の場所でもクマの目撃が－



■柏百花記者

「三面川に接するこちらの公園でも、クマの目撃情報がありました。」



警察によりますと、体長1mほどのクマが公園内を横切っていたと通行人から110番通報がありました。県内では、クマの目撃などが相次いでいて、県は【クマ出没警戒警報】を出して注意を呼びかけています。