「まさか入ってくると･･･」体長約50cmのクマが住宅に侵入、ガラス割れる音で住民が気づき2階に逃げケガなし【新潟･村上市】
30日朝早く、村上市の住宅で体長50cmくらいのクマが玄関ドアのガラスを割って家の中に入りました。住民は、クマに気づいて2階に逃げたためケガはありません。
■柏百花記者
「クマは玄関のこちらのガラスを割って中に入ったということです。」
村上市塩町の住宅に侵入したクマ。警察によりますと、30日午前5時半ごろ、住民から「クマ1頭が玄関戸のガラスを割って家の中に入ってきた」と110番通報がありました。この家には70代の母親と40代の息子が住んでいて、ガラスが割れた音を聞いた息子が2階から1階に降りるとクマがいたということです。
息子はすぐに2階に逃げ母親に1階に下りないよう伝えたため、2人にケガはありませんでした。
■住人
「洗濯物を入れておくかごだけが倒れていた。あと別に何も荒らされていない。怖い、まさか(クマが)入ってくると思わない。」
警察と市の職員が駆けつけたときには、クマはすでにいませんでした。体長50cmぐらいの子グマとみられています。
さらに、クマが侵入した住宅から約500m離れた別の場所でもクマの目撃が－
■柏百花記者
「三面川に接するこちらの公園でも、クマの目撃情報がありました。」
警察によりますと、体長1mほどのクマが公園内を横切っていたと通行人から110番通報がありました。県内では、クマの目撃などが相次いでいて、県は【クマ出没警戒警報】を出して注意を呼びかけています。
