リップアートメイクで叶える“血色リップ”の秘密〜すっぴんに自信が持てる唇をあなたに〜

「マスクを外すのがこわい」

「顔色が悪く見えると言われる」

「すっぴんでも華やかでいたい」

そんなお悩みを抱える方に、いま注目されているのがリップアートメイクです。

今回は、リップアートメイクの効果や施術のステップについて、医療監修のもと、丁寧にご紹介します。

【関連記事】もっと若く見えるための8つの秘訣｜日々できる簡単ケア

リップアートメイクとは？

リップアートメイクとは、唇の粘膜層に医療用の色素を専用針で着色する医療施術。

リップに自然な血色や輪郭を与え、「すっぴんでも浮かない口元」をつくります。

● 唇の輪郭を整える

● 色ムラを補正

● 唇のくすみをカバー

メイクでは隠しきれない素の唇の悩みを、長期的に改善できるのが魅力です。

施術の効果とは？

▼血色感UP

くすみがちな唇に、自然なピンクやコーラル系の色味をのせることで、顔全体の印象が明るくなります。

▼輪郭のぼやけをくっきり

年齢とともに曖昧になりがちな唇の輪郭も、シャープに整えられます。