リップアートメイクで叶える“血色リップ”の秘密〜すっぴんに自信が持てる唇をあなたに〜

「マスクを外すのがこわい」
「顔色が悪く見えると言われる」
「すっぴんでも華やかでいたい」

そんなお悩みを抱える方に、いま注目されているのがリップアートメイクです。

今回は、リップアートメイクの効果や施術のステップについて、医療監修のもと、丁寧にご紹介します。

リップアートメイクとは？

リップアートメイクとは、唇の粘膜層に医療用の色素を専用針で着色する医療施術。
リップに自然な血色や輪郭を与え、「すっぴんでも浮かない口元」をつくります。

● 唇の輪郭を整える
● 色ムラを補正
● 唇のくすみをカバー

メイクでは隠しきれない素の唇の悩みを、長期的に改善できるのが魅力です。

施術の効果とは？

▼血色感UP
くすみがちな唇に、自然なピンクやコーラル系の色味をのせることで、顔全体の印象が明るくなります。

▼輪郭のぼやけをくっきり
年齢とともに曖昧になりがちな唇の輪郭も、シャープに整えられます。

施術は段階的に進みます

リップアートメイクは1回で完成するものではありません。
とくに唇は色素の定着に個人差があり、2〜3回の施術が基本とされています。

【1回目】ベース作り
・色素の入り方やアレルギー反応のチェック
・くすみが強い場合はまずトーンアップが目的
この段階では「思ったより色が薄い」と感じることも

【2回目】色の調整
・1回目の定着を見て、濃さや色味を補正
・ここで初めてご希望の「血色感」が感じられる方も多いです

【3回目（必要に応じて）】仕上げ
・色ムラがある場合やより立体感を出したいときに追加
・ナチュラルながらもしっかり「美リップ」へ

ダウンタイムと注意点

唇はデリケートな部位のため、施術後は一時的に

・腫れ
・かさぶた
・一時的な濃淡の変化

などが見られます。数日で落ち着きますが、施術前後の保湿やUV対策がとても重要です。

どんな人におすすめ？

・口紅を塗ってもすぐ落ちてしまう
・唇の色が暗く、顔が疲れて見える
・輪郭がぼやけて老けて見える
・ノーメイクでも血色感を出したい
・口紅をやめてマスク生活を快適にしたい

一つでも当てはまる方は、リップアートメイクの効果を実感していただけるはずです。

