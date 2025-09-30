7月、エブリィの特集で紹介した、101歳の現役ランナー宮内 義光さんです。4日（土）に福岡で始まる日本マスターズ陸上に、最高齢の選手として出場します。大会を目前に控えた30日、一緒に汗を流しながら、本番への意気込みを伺いました。



7月に101歳を迎えた、鹿児島市の宮内義光さんです。4日（土）に福岡で始まる「日本マスターズ陸上」では、最高齢の選手として、100歳から104歳の部の400メートルと800メートルに挑み、自らが持つ世界記録の更新を狙います。





（宮内義光さん）「なんとかいくんじゃないか。400メートルは3分30秒。その記録が切れればいいんだけどな」63歳から本格的に陸上を始め、70代、80代、90代と、次々と世界記録を塗り替えてきました。今は、4つの世界記録と15の日本記録を持っています。（宮内義光さん）「65歳から本格的にマスターズ陸上（に出場）。63歳から走り始めた」上り坂もスイスイ登る宮内さん。75歳までは毎朝10キロを走っていましたが、膝を痛めたことから、今は自宅の周りを、600メートルほど走っています。（間世田桜子キャスター）「1日でも欠かすと走れなくなる？」（宮内義光さん）「毎日走らないとダメだから」目標は105歳まで、走り続けることです。（宮内義光さん）「年を取ると無理をしたらダメ。無理をしない、楽しんでやる。105歳までは何とか走ろうと思って」本番を目前に控え、気合いも十分です。（宮内義光さん）「記録を破りたいわけよ。やるからには、勝負の世界だから、勝負は勝たないといけない。いかにして勝負に勝つかというのが、結局、こういう練習。何にも負けたくないからね、やるからには徹底的にやらないとダメ」101歳の挑戦はまだまだ続きます。