10月1日から、長崎市の路面電車でクレジットカードなどによる「タッチ決済」で乗車できる実証実験が始まります。

それに併せて様々な割引制度もスタートします。

（寺田美穂アナウンサー）

「あすから始まるタッチ決済。乗車の際にクレジットカードをかざすだけで、簡単に支払いが完了します」

クレジットカードやスマートフォンなどで運賃の支払いができる「タッチ決済」。

長崎市と長崎電気軌道、三井住友カードの3者が実証実験として、来年3月末までの期間限定で10月1日からスタートさせます。

（長崎電気軌道 向 賢治 取締役経営企画室長）

「インバウンド需要が劇的に増加している。世界的に普及しているクレジットカード利用を導入することで、お客様の利便性を向上する目的」

導入の背景にあるのは、増加している外国人観光客への対応ですが、普段から利用する市民にとっても便利でお得になります。

午前9時～午後5時の間にタッチ決済で乗車した場合、一日に何度乗っても、上限は大人600円、子ども300円に。

観光客に通勤、通学時間を避けた利用を促すことで、地元の人の生活と外国人観光客への対応の両立を目指す、“全国で初めての取り組み” です。

また 運転免許証を返納し、県内に居住している人を対象に、1回の乗車につき30円割引が適用されます。(事前認証が必要)

さらに「1か月上限割引」として、毎月1日～末日までの合計金額の上限が7000円になります。

(事前認証が必要。中学生以上(大人)のみ適用）

このほか、路面電車と乗合タクシーの両方が1000円で、24時間乗り放題となるプランも設け、地元の人の回遊性を高めたい狙いです。

（長崎電気軌道 向 賢治 取締役経営企画室長）

「どういった割引がお客様にとってメリットがあるのか、見定めながら今後サービスの改善を図っていきたい」

実証実験は運行する全車両で導入され、1日の始発便から利用できるということです。