¡¡£±£±·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡ÖÅìµþ£²£°£²£µ¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡×¤ÇÂîµå½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤ÎµµÂôÍýÊæ¤¬¡¢£³£°Æü¤Îµð¿ÍÂÐÃæÆüÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç¥»¥ì¥â¥Ë¥¢¥ë¥Ô¥Ã¥Á¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¥ï¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉÅêµå¤ÇÂçÌò¤ò½ª¤¨¡Ö»×¤Ã¤¿¤è¤ê¤â¡ÊÅêµå¤¬¡Ë±¦¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬Åª¤Ë¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶»¤ò¤Ê¤Ç²¼¤í¤·¤¿¡£
¡¡¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÏÄ°³Ð¾ã³²¤ò»ý¤Ä¿Í¡¹¤Î¹ñºÝ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç²ñ¤Ç¡¢£²£µÇ¯¤Ç£±£°£°¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£µµÂô¤Ï¡Ö£Ä£Å£Á£Æ£Ì£Ù£Í£Ð£É£Ã£Ó¡×¤ÎÇØ¥Í¡¼¥à¤ËÇØÈÖ¹æ£±£°£°¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ËÂµ¤òÄÌ¤·¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÎÁ°¤Ç¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ç¤·¤¿¡£¡Ê½Ð¾ì¤¬¡Ë£µ²óÌÜ¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤À¶â¥á¥À¥ë¤ò¤È¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£¶â¥á¥À¥ë¤ò¤È¤Ã¤Æ¤«¤é¡Ø¤¢¤Î»Ïµå¼°¤ò¤·¤¿¤Î¤Ï»ä¤À¤è¡Ù¤È¸À¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£