◇セ・リーグ 巨人―中日（2025年9月30日 東京D）

巨人の泉口友汰内野手（26）が30日の中日戦（東京D）で「3番・遊撃」に入って先発出場。だが、3回の守備からベンチに下がった。

第1打席で2球目をスイングした際に自打球が右ふくらはぎ付近に当たり、4球目を打って浅い左飛に終わっていた。

泉口は8月12日の中日戦（東京D）から9月6日の中日戦（バンテリンD）まで22試合連続出塁、8月19日のヤクルト戦（神宮）から9月6日の中日戦（バンテリンD）まで17試合連続安打と、いずれも自己最長をマーク。

その後もコンスタントに打ち続け、この日の試合前時点で打率は小園（広島）の.306に次いでリーグ2位の.299を誇っている。

9月20日の広島戦（東京D）から同28日のヤクルト戦（神宮）まで6試合連続安打をマークし、その間は2度の猛打賞を含む26打数11安打の打率.423、1本塁打、4打点と好調を維持。新人だった昨季の打率.201（164打数33安打）から大きく飛躍を遂げ、3割を目前としていたが、7試合連続安打とはならなかった。