きょうは秋晴れの所が多くなりましたが、10月スタートのあすは天気が急変して、雷や突風、ひょうなどのシビア現象が発生するおそれがありそうです。

地上付近には暖かい空気が入る一方で、上空にはこの時期にしては強い寒気が流れこみます。地上と上空の温度差が大きくなり、大気がバランスがとれなくなりそうです。対流活動が活発になるでしょう。特に雷雲が発生する確率が高いのが、関東から北海道で、午前中より午後の方が発生しやすくなりそうです。雷雲の下では、竜巻などの突風やひょうの降るおそれもあるので、雷雨になっているときは、頑丈な建物で過ごすようにしてください。

一方、秋の高気圧に覆われる九州、中国、四国ではあすも晴れて、日差しが強いでしょう。10月に入ってもまだ、紫外線が強いので、うっかり日焼けにご用心ください。

あすの各地の予想最高気温
札幌　：24℃　釧路：18℃
青森　：25℃　盛岡：22℃
仙台　：21℃　新潟：22℃
長野　：24℃　金沢：25℃
名古屋：29℃　東京：23℃
大阪　：29℃　岡山：29℃
広島　：28℃　松江：28℃
高知　：30℃　福岡：30℃
鹿児島：28℃　那覇：32℃

涼しい空気が入る関東や東北はきょうより気温が低くなり、この時期らしい気温になりそうです。日中でも20℃くらいなので、秋服の出番となるでしょう。一方、西日本は30℃以上の真夏日になる所もあり、こちらはまだ半袖がちょうど良いかもしれません。