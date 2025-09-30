きょうは秋晴れの所が多くなりましたが、10月スタートのあすは天気が急変して、雷や突風、ひょうなどのシビア現象が発生するおそれがありそうです。

地上付近には暖かい空気が入る一方で、上空にはこの時期にしては強い寒気が流れこみます。地上と上空の温度差が大きくなり、大気がバランスがとれなくなりそうです。対流活動が活発になるでしょう。特に雷雲が発生する確率が高いのが、関東から北海道で、午前中より午後の方が発生しやすくなりそうです。雷雲の下では、竜巻などの突風やひょうの降るおそれもあるので、雷雨になっているときは、頑丈な建物で過ごすようにしてください。

一方、秋の高気圧に覆われる九州、中国、四国ではあすも晴れて、日差しが強いでしょう。10月に入ってもまだ、紫外線が強いので、うっかり日焼けにご用心ください。

あすの各地の予想最高気温

札幌 ：24℃ 釧路：18℃

青森 ：25℃ 盛岡：22℃

仙台 ：21℃ 新潟：22℃

長野 ：24℃ 金沢：25℃

名古屋：29℃ 東京：23℃

大阪 ：29℃ 岡山：29℃

広島 ：28℃ 松江：28℃

高知 ：30℃ 福岡：30℃

鹿児島：28℃ 那覇：32℃

涼しい空気が入る関東や東北はきょうより気温が低くなり、この時期らしい気温になりそうです。日中でも20℃くらいなので、秋服の出番となるでしょう。一方、西日本は30℃以上の真夏日になる所もあり、こちらはまだ半袖がちょうど良いかもしれません。