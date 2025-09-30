¡Ö²¼Ãå¸«¤¨¤¿¡×È¯¸À¤ÇÄ´ºº¡¡°°Àî»ÔµÄ¡¢Æ±Î½½÷À½ä¤ê
¡¡ËÌ³¤Æ»°°Àî»Ô¤ÎÉðÀÐÍÛ°ì»ÔµÄ¡Ê54¡Ë¤¬7·î¤Ë³«¤«¤ì¤¿µÄ°÷¤ä»Ô´´Éô¤é¤Îº©¿Æ²ñ¤Ç¡¢¤½¤Î¾ì¤ËÉÔºß¤Î½÷À»ÔµÄ¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¥Ö¥é¥¸¥ã¡¼¤¬¸«¤¨¤¿¡×¡Ö¿§¤Ï¥°¥ì¡¼¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¯¸À¤·¡¢»ÔµÄ²ñ¤Î¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥ÈÄ´ºº°Ñ°÷²ñ¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬30Æü¡¢Ê£¿ô¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»ÔÆâ¤Î°û¿©Å¹¤ÇÌó20¿Í¤¬»²²Ã¤·¤¿»ÔµÄ²ñ»Ò°é¤ÆÊ¸¶µ¾ïÇ¤°Ñ°÷²ñ¤Îº©¿Æ²ñ¤Ç¡Ö¼«Ê¬¤À¤±¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÈëÌ©¤ÎÏÃ¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë°ì¿Í¤º¤Ä¼«¸Ê¾Ò²ð¤ò¤·¤¿ºÝ¤ÎÈ¯¸À¡£½÷À»ÔµÄ¤ÏÈ¯¸À¤òÃÎ¤ê¡¢¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤Î½ñÌÌ¤ò»ÔµÄ²ñµÄÄ¹°¸¤Æ¤ÇÄó½Ð¤·¤¿¡£ÉðÀÐ»ÔµÄ¤Ï¼èºà¤Ëº©¿Æ²ñ¤Ç¤ÎÈ¯¸À¤òÇ§¤á¡¢½÷À»ÔµÄ¤Ë¼Õºá¤·¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡½ñÌÌ¤Ë¤Ï¡¢½÷À»ÔµÄ¤¬²áµî¤ËÉðÀÐ»ÔµÄ¤«¤éÊ£¿ô²ó¡¢ÀÅª¤ÊÈ¯¸À¤ò¤µ¤ì¤¿¤È¤ÎÁÊ¤¨¤âµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉðÀÐ»ÔµÄ¤Ï¡Ö»ö¼Â¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥ÈÄ´ºº°Ñ¤Ï»ÔµÄ¤òÃæ¿´¤Ë³°Éô¤ÎÍ¼±¼Ô¤â¸ò¤¨¤Æ¹½À®¡£¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢»ÔµÄ²ñ¤ÇÂÐ±þ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¡£