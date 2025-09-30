奥能登の玄関口、石川県穴水町に今、モデルハウスが続々と建設されています。被災した住宅の再建に向け、能登では今、どんなニーズがあるのか、住宅事情を取材しました。

穴水町にオープンしたのは、木造平屋建て3LDKのモデルハウス。



金沢市に本社を置くセイダイが、作業員の宿泊拠点も兼ねて開設しました。



穴水町に開設した理由は…

セイダイ・山本 佳寛 さん：

「奥能登の方は、金沢に足を運ぶということはやはり、少し抵抗があると思います。そういった方々には、この中間地点の穴水というところは、ちょっと足を伸ばして見ていただける」





住宅の再建に向け、実際の建物を見たいというニーズに応えて開設。

仮設住宅に住む人からは、隣の家の音が気になるといった声もあり、防音や耐震性の高い家づくりを提案しています。



セイダイ・山本 佳寛 さん：

「1年でも1日でも早く、能登がしっかりと復興できるように、最初に、人の住まいをしっかり提案させていただくのが、第一だと思いますので」



一方、先週、同じ穴水町にオープンしたのは、能美市の中東が建設した「木造ユニットハウス」。

能登では、もともと広い家に住む人が多く、仮設住宅では、荷物を置く場所がないという声にこたえ、収納スペースを多めに備えました。



あらかじめ工場で組み立てて現地へ運ぶため、工期は最短3か月。

中東建設部・小坂 悠太 さん：

「お客さんはやっぱり、いち早く家が欲しいとか、お子さんもとか、お孫さんが来られても一緒に家に泊めてあげたいという意見もありますんで、中東としましては、スピード感のある住宅を提供したいと思っています」



隣には、作業員の拠点となる宿舎も併設。

それぞれの企業で、能登での住まいの再建を後押しする取り組みが進んでいます。