戦力外通告を受けた横浜ＤｅＮＡの三嶋（資料写真）

横浜ＤｅＮＡは３０日、三嶋一輝投手（３５）と京山将弥投手（２７）、徳山壮磨投手（２６）ら８選手と来季の契約を結ばないと発表した。三嶋と京山、徳山は現役続行を希望している。

三嶋は主に中継ぎとして活躍したが、２０２２年８月に国指定の難病「胸椎黄色靱（じん）帯（たい）骨化症」の手術を受けた。翌２３年にカムバックを果たし、以前の球速を取り戻しつつも、１３年目の今季は６試合に登板し、防御率１０・８０に終わった。

京山は高卒２年目の１８年に開幕カードで先発し、勝利を収めるなど６勝を挙げた。飛躍が期待されたが、１９年は未勝利に終わり、２０年から昨季まで、いずれもシーズン２勝にとどまった。

徳山は大阪桐蔭高時代に選抜高校野球大会で優勝した経歴を持ち、２２年にドラフト２位で入団。昨季はプロ初登板を果たし、２９試合で１勝１敗、８ホールドをマークしたが、９月に腰の手術を受け、今季は１軍での登板機会はなかった。

ドラフト３位で２２年に入団した粟飯原龍之介内野手（２１）やソフトバンクで１０年プレーし、今季から育成契約を結んでいた笠谷俊介投手（２８）のほか、草野陽斗投手（２１）、今野瑠斗投手（２１）、蓮内野手（２１）も戦力外通告を受けた。