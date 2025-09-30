SEVENTEEN¥ß¥ó¥®¥å¡¢Ê¼ÌòÃæ¤Î¥¦¥©¥Ì¡õBTS¥¸¥ç¥ó¥°¥¯¤é¤È¤Îµ®½Å¥·¥ç¥Ã¥ÈÂ³¡¹¤Ë¡Öµ×¡¹¤Î¥ß¡¼¥Ë¡¼Âº¤¤¡×¡Ö½üÂâ¸å½é¤Î¥¯¥Á¥ë¥º¤À¡×¤ÎÀ¼
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/30¡Û13¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦SEVENTEEN¡Ê¥»¥Ö¥ó¥Æ¥£¡¼¥ó¡Ë¤ÎMINGYU¡Ê¥ß¥ó¥®¥å¡Ë¤¬29Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£WONWOO¡Ê¥¦¥©¥Ì¡Ë¡¢BTS¡Ê¥Ó¡¼¥Æ¥£¡¼¥¨¥¹¡Ë¤ÎJUNG KOOK¡Ê¥¸¥ç¥ó¥°¥¯¡Ë¤é¤È¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛSEVENTEEN¥ß¥ó¥®¥å¡õBTS¥¸¥ç¥ó¥°¥¯¤¬Ì©Ãå
¤³¤ÎÆü¡¢MINGYU¤Ï¡ÖCxM double up ¤¤¤Á¤´¡×¤ÈS.COUPS¡Ê¥¨¥¹¥¯¥×¥¹¡Ë¡õMINGYU¤«¤é¤Ê¤ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦CxM¤Î¡ÖFiesta¡×¤Î²Î»ì¤òÅº¤¨¤Æ¡¢¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£MINGYU¤Ï2025Ç¯4·î3Æü¤è¤êÊ¼ÌòÍú¹ÔÃæ¤ÎWONWOO¡Ê¥¦¥©¥Ì¡Ë¡¢¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤ÎWOODZ¡Ê¥¦¥Ã¥º¡Ë¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎJOSHUA¡Ê¥¸¥ç¥·¥å¥¢¡Ë¤òÊú¤¤·¤á¤ë¥«¥Ã¥È¡¢JUNG KOOK¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ËÍè¾ì¤·¤¿¥²¥¹¥È¤È¤ÎÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤¥á¥ó¥Ä¡×¡Ö¥ß¥ó¥®¥åËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤½¤¦¡×¡Ö¹ë²Ú¤¹¤®¡×¤ÈÂ¿¤¯¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬ÅþÃå¡£¤Ê¤ª¡¢MINGYU¤ÈWONWOO¤ÏÆ±µï¤·¤Æ¤ª¤ê¡Ö¥ß¡¼¥Ë¡¼¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥ÓÌ¾¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡Öµ×¡¹¤Î¥ß¡¼¥Ë¡¼Âº¤¤¡×¡Ö¥ß¡¼¥Ë¡¼¤Îµ÷Î¥´¶¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡©¡×¤Ê¤É¥³¥á¥ó¥È¤âÆÏ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢MINGYU¤ÈJUNG KOOK¤Ï1997Ç¯À¸¤Þ¤ì¤ÆÄÌ¾Î¡È¥¯¥Á¥ë¥º¡É¤È¤·¤Æ¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤òÄ¶¤¨¤¿å«¤Ç·ë¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡Ö½üÂâ¸å½é¤Î¥¯¥Á¥ë¥º¤À¡×¡Ö¥¯¥Á¥ë¥º¤Î´éÌÌÊÐº¹ÃÍºÇ¶¯¡×¡Ö¤Þ¤¿¤ß¤ó¤Ê¤Ç½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡¥ß¥ó¥®¥å¡¢¥¦¥©¥Ì¡õ¥¸¥ç¥ó¥°¥¯¤é¤È¥ê¥¹¥ÑËþµÊ
¢¡¥ß¥ó¥®¥å¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á
