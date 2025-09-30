Æü¥Æ¥ì¤ªÅ·µ¤¥¥ã¥é¡¦¤½¤é¥¸¥í¡¼¤¬¸ø¤Î¾ì¤Ç¡Ö¥×¥Ã¥Á¥å¥Ã¡ª¡×¤È¥¥¹À¸ÈäÏª¡Ö³§¤µ¤Þ¡¢ËÜÊª¤Ç¤¹¡ª¡×
¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¤ªÅ·µ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¦¤½¤é¥¸¥í¡¼¤¬ÅÔÆâ¤Ç£³£°Æü¡¢£Ô£é£ë£Ô£ï£ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤È´ë¶È¤ÎÀ®Ä¹»Ù±ç¡¦¸òÎ®¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö£Ô£é£ë£Ô£ï£ë¡¡£æ£ï£ò¡¡£Ã£ò£á£á£ô£ï£ò£ó¡¡£Ó£õ£í£í£é£ô¡¿£Ô£é£ë£Ô£ï£ë¡¡£æ£ï£ò¡¡£Ð£õ£â£ì£é£ó£è£å£ò£ó¡¡£Ó£õ£í£í£é£ô¡×¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯£±¡Á£¸·î¤Î´ü´Ö¤Ç¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹¤È¤·¤ÆÊóÆ»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë½ÐÍè»ö¤ò£Ô£é£ë£Ô£ï£ë¤ËÂè°ìÊó¤È¤·¤ÆÅê¹Æ¤·¤¿¿ô¤¬ºÇÂ¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢Æü¥Æ¥ìÊóÆ»¶É¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡ÖÆü¥Æ¥ì¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Ç¡¢º£Ç¯¾åÈ¾´ü¤Î¡Ö£Â£å£ó£ô¡¡£Â£ò£å£á£ë£é£î£ç¡¡£Î£å£÷£ó¡¡£Ã£ï£î£ô£å£î£ô¡×¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¤«¤é¤À¡£Æü¥Æ¥ì·Ï°Ê³°¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤½¤é¥¸¥í¡¼¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¤«¤Ê¤ê¥ì¥¢¡£
¡Ö³§¤µ¤Þ¡¢ËÜÊª¤Ç¤¹¡ª¡¡ËÜÊª¤¬Íè¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡££Í£Ã¤Î¾Ò²ð¤Ç¡¢´¿À¼¤Î¤Ê¤«¸½¤ì¤¿¤½¤é¥¸¥í¡¼¤Ï°Õ³°¤È¥Ç¥«¤¤¡£¡Ö¤½¤é¥¸¥í¡¼¤µ¤ó¡¢Â¸µµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¡£Âç¾æÉ×¤Ç¤¹¤«¡×¤È¡¢ÅÐÃÅ»þ¤Ï£Í£Ã¤â¿´ÇÛ¤¹¤ë¤Û¤É¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÌµ»ö¾å¤¬¤ê½ª¤¨¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤«¤é¤ÏÇï¼ê¤¬µ¯¤¤¿¡£
¡¡¤½¤é¥¸¥í¡¼¤Ï¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¡£¡ÖÀ¤¤ÎÃæ¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ë½ÐÍè»ö¤ò¡¢Â¿ÍÍ¤Ë£Ô£é£ë£Ô£ï£ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤ËÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê£Í£Ã¡Ë¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤ë¤È¡¢µÇ°ÉÊ¤Î£Ô£é£ë£Ô£ï£ë¼ê¤Ì¤°¤¤¤ò¸ý¤Ç¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¡££Í£Ã¤Ï¡Ö¼õ¤±¼è¤ë¡¢¤½¤³¡©¡¡¿©¤Ù¤Á¤ã¥À¥á¡¢£Ï£Ë¡©¡¡¤¢¡¢¿©¤Ù¤Á¤ã¤¦¡£¿©¤Ù¤Æ¤ë¡ª¡×¤È¼Â¶·¡£
¡¡Æ±¹Ô¤·¤¿Æ±¶É¤ÎÌÚÌîºê¾Ô¤µ¤ó¤â¥Î¥ê¥Î¥ê¤Ç¡¢¡Ö¤½¤é¥¸¥í¡¼¤â¤Í¡¢º£¤Î¤¦¤ì¤·¤¤µ¤»ý¤Á¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¤è¤Í¡£¤¸¤ã¡Á¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢¿¿¤óÃæ¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¡£¤»¡Á¤Î¡¢¥×¥Ã¥Á¥å¥Ã¡ª¡×¡£Å·µ¤Í½Êó¤Î½ª¤ï¤ê¤Ê¤É¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¥¹¤ò¤½¤é¥¸¥í¡¼¤ËÀ¸ÈäÏª¤µ¤»¤¿¡£¤½¤ì¤â¡Ö¤â¤¦°ìÅÙ¸«¤¿¤¤Êý¡ª¡×¤È¡¢¸þ¤¤òÊÑ¤¨¤Æ£²²ó¤ÎÂç¥µ¡¼¥Ó¥¹¤À¡£
¡¡¤½¤é¥¸¥í¡¼¤ÏÏÓ¤ò¤Ö¤ó²ó¤·Âç´î¤Ó¡£Âç¤¤ÊÇï¼ê¤Ç¸«Á÷¤é¤ì¡¢²ñ¾ì¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£»þ´Ö¤Ë¤·¤Æ¸á¸å£³»þÁ°¡£¸á¸å£´»þÁ°¤«¤é¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¡Ö£î£å£÷£ó¡¡£å£ö£å£ò£ù¡¥¡×¤¬¤¢¤ë´Ø·¸¤Ç¡¢²ñ¾ì¤Î·ÃÈæ¼÷¤«¤é¼®Î±¤ËÂ®¹¶¤ÇÌá¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡££Í£Ã¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤ò½Ð¤ëºÝ¤½¤é¥¸¥í¡¼¤Ï¡Ö³§¤µ¤ó¸«¤Æ¤Ê¤¤¤È¤³¤Ç¤ª¼µ·¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡°Õ³°¤ÈÎéµ·Àµ¤·¤¤Êý¤¬¤â¤¦£±¿Í¡£ÊÌ¼¼¤Ç¤½¤Î¸å¡¢ÌÚÌîºê¤µ¤ó¤È¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡¢£²À¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç¼Â¶È²È¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Î´ßÃ«Íö´Ý¡Ê£²£´¡Ë¤À¡£ÇÐÍ¥¡¦´ßÃ«¸ÞÏ¯¤È±ýÇ¯¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¡Ö¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡¡¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡×¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦±üµï¹á¤³¤È´ßÃ«¹á¤òÎ¾¿Æ¤Ë¤â¤Ä´ßÃ«¤Ï¡¢º£Ç¯£··î¤Î»²±¡Áª¤ÎºÝ¡¢Æü¥Æ¥ì¤Î¡ÖÅêÉ¼¹ÔÆ°¤Ë»ñ¤¹¤ëÊóÆ»¤ò¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¡ÊÌÚÌîºê¤µ¤ó¡Ë¤Ë»²²Ã¡¢½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡´ßÃ«¤ÏÅÐÃÅ¤¹¤ëÁ°¤«¤é¤º¤Ã¤È¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¼«¸Ê¾Ò²ð¤ÇËÜ¿Í¤Ï¡Ö¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤Ê¤Î¤ÏËÍ¤¬Èó¾ï¼±¤Ê¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¹¤Ã¤´¤¤à¤â¤Î¤â¤é¤¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢±¦ÌÜ¤¬¤¹¤´¤¯¼ð¤ì¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò³§¤µ¤ó¡¢¡Ê£Ó£Î£ÓÅê¹Æ¤¹¤ë¤Ê¤é¡ËÃí¼á¤È¤«¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡Ä¡£¥Û¥ó¥È¤Ë£Ô£Ð£Ï¤ò¤ï¤¤Þ¤¨¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡×¤È¼áÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤ò¼õ¤±¡¢¿¿¤ÃÀÖ¤Ê°áÁõ¤Ç¥¥á¤Æ¤¤¤¿ÌÚÌîºê¤µ¤ó¤Ï¡Ö»ä¤â¤³¤Î³Ê¹¥¤ÇÊóÆ»¥Õ¥í¥¢¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¡£´ßÃ«¤¬¡Öº£Æü¤Ï¤Í¡¢²Ä°¦¤¤³Ê¹¥¤Ç¡×¤ÈÀ¼¤ò³Ý¤±¤¿¤Û¤É¤Ç¡¢¡Öº£Æü¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢Áª½Ð¤Î´î¤Ó¤òÉ½¸½¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Þ¤Ç¤Ç¤·¤Æ¡Ä¡×¤ÈÌÚÌîºê¤µ¤óÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£