Aぇ! groupの正門良規さんが満を持してソロ初表紙に！ 肉体美が光る艶美なびしょ濡れシャワー表紙の裏側。　

10月1日(水)発売のanan「骨トレでカラダ調整」特集では、Aぇ! groupの正門良規さんがソロ初表紙に登場。表紙ビジュアルが解禁された際には正門さんが醸し出す男の色気とその肉体美が話題となった“これぞanan”な表紙撮影の舞台裏をお届けします！

撮影が行われたのは、よく晴れた残暑厳しいとある日。うだるような暑さとは打って変わって、爽やかな笑顔とともに正門さんが現場へ。ホテルのスイートルームでの撮影だったのですが、部屋に入った瞬間、「わー！ いいお部屋。ありがとうございます、よろしくお願いします！」と丁寧にあいさつをしてくださり、いつもながらその誠実さにスタッフ一同ほっこりしました。撮影の前に「骨トレ特集なので正門さんの肉体美を美しく撮影したいです」とコンセプトをご説明すると、「なんでもやります！」と頼もしいお言葉が…！

最初に撮影したのは、ラフな寝起き姿をコンセプトにした白Ｔシャツスタイル。ベッドでふとんからちらりと顔を出したり、無造作に歯みがきをしたりと、時折キュートな笑顔を見せながらも、着替える仕草では鍛え抜かれた腹筋に思わずドキッとしてしまうようなカットも。

続いては、クールなスーツにコートを羽織り、ちょっぴりアウトローな雰囲気で。サングラスを外したり、グラスを傾けたり、グローブを口で外したり…小道具もしっかりモノにしながら、ちょっぴり危険な色気が漂うシーンをしっかり演出してくださいました。

最後は、ブラックのシャツを艶やかにきらめかせながらびしょ濡れになったシャワーシーンを撮影。まずはお湯を溜めた浴槽に入るところから撮影を始めようとすると、着替えてすぐの着水に「最初からこんなに濡れるの初めて！（笑）」と初の体験だったようで…。ちょっぴり驚きつつも、カメラマンがシャッターを切り始めると正門さんの色気が爆発！ 少しアゴを上げた挑発的な表情や、顔に手を添えたアンニュイな表情など、さまざまな表情を見せてくれました。

表紙にもなったシャワールームでのカットでは、こちらが説明する前にご自身でシャワーを出して高い位置にセットしてくださり、首元へシャワーを流し続けながら撮影。はだけた胸元や首筋、鎖骨に水しぶきがきらめくなか、カメラをのぞき込んだり、だらりと壁に寄り掛かったり、こちらでもまたまた男の色気があふれ出るカットの数々にスタッフ陣から「きれい！」と思わず拍手が…！ 大満足の撮れ高に拍手が続く中、「ありがとうございました！ こんなにずぶ濡れになったのは初めて！（笑）」と笑顔で撮影終了。

それぞれのシーンで大人の色気を堪能できる超美麗グラビアを、ぜひ誌面にて堪能してください…！（YS）

正門さんの色気が大爆発した伝説の（？）シャワールーム。