

JR岡山駅東口近くの再開発地域の完成イメージ ホテル棟は16階建て（右）

JR四国が新たに岡山市と高松市にホテルを開業します。JR四国が岡山でホテルを運営するのは初めてです。

JR四国が今後の全国展開を目指して新しいブランドのホテルを出店するのは、JR岡山駅東口近くの再開発地域です。この場所では現在、31階建ての住宅棟と16階建てのホテル棟を建設中です。

JR四国は、このホテル棟の7階から16階で177の客室や温浴施設、スポーツジムなど備えたホテルを運営します。

（JR四国／四之宮和幸 社長）

「まずは四国内、そして中四国を中心に展開すると言うことがメインですが、全国展開も今後視野に入れていきたい」

JR四国グループが運営する「クレメント」よりも上級ブランドの位置付けで、2027年春の開業を目指しています。

また、高松市では2026年夏、「JRクレメントイン 高松兵庫町」を開業します。

「高松東急REIホテル」が2026年3月に営業終了後、大規模な内装リニューアル工事を行います。客室の数は191で変わりません。

JR四国グループは現在、四国4県と兵庫県で9つのホテルを運営していて、鉄道以外の基幹事業として出店拡大に取り組んでいます。