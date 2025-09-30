声優・石井一貴、花桐まき、所属のアイムエンタープライズ“退会”を報告 石井はフリーで活動、花桐は廃業へ
声優などが所属する芸能事務所・アイムエンタープライズは30日、公式サイトで同社所属の石井一貴、花桐まきが同日をもって退会したことを報告した。
石井については「この度、石井一貴が2025年9月30日をもちまして弊社所属を離れ、フリーとして活動する運びとなりました」と報告。「今後とも変わらぬご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます」と呼びかけた。
また花桐については「この度、花桐まきが2025年9月30日をもちまして廃業することとなりました」と伝え、「これまで応援していただきましたことを心よりお礼申し上げます」と感謝した。
