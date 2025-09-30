あすから10月です。ペットボトル飲料の値上げを始め、3000品目を超える“値上げラッシュ”が到来する一方で、値下げに踏み切る企業の動きも見られます。

飲料の自販機を設置している都内の酒店。

佐々木酒店 商品仕入部 檜山幸司さん

「ここまでとうとう来たか」

この道20年の飲料のプロも戸惑う“初の価格”に直面していました。

佐々木酒店 商品仕入部 檜山幸司さん

「（自販機での価格が）200円という大台に乗ってしまったので、正直、昭和の人間からすると高い」

あすからメーカーがこぞって踏み切るペットボトル飲料の値上げ。メーカーの希望小売価格は180円から、200円になります。値上げの動きが本格化する2022年9月までは1本あたり140円が主流でしたが、この3年で60円の値上がりに。

この店では今回の値上げを受け、いまから最大20円値上げして、150円で販売したい考えです。

30代

「僕らが子どもの頃と比べたら、1.5〜2倍になっている」

こうした10月値上げの食品は3024品目と、今年4月以来、半年ぶりに“値上げラッシュ”が到来。加えて、あすからは▼電気代は467円から536円、▼都市ガス代は172円から222円値上がりします。

一方、値上げの波をチャンスと捉える企業も。

イオンはあすから、プライベートブランドの食品や日用品、60品目を値下げします。

▼3個入りのパックご飯は税込みで429円から、408円に、▼ロースハムは321円から、300円に価格を引き下げます。

イオントップバリュ 土谷美津子 社長

「大手メーカーの値上げが続いた場合、プライベートブランドへの切り替えが増える。圧倒的に財布の紐はかたい」

調査会社も、「根強い節約志向は当面続く」と分析します。

帝国データバンク 飯島大介さん

「値上げの常態化が来年も続いていくのではないか。賃金が多少上昇しても、生活費の上昇でペイされてしまう」

今年1年を通じて、食品の値上げは2年ぶりに2万品目を超えると見込まれ、賃金の伸びが物価の上昇に追いつかないなか、厳しいやりくりが続きます。