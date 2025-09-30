ABC-MARTで出会える♡adidas Originals「HANDBALL SPEZIAL」話題のクリアミント再販

2024年に即完売したadidas Originalsの名作スニーカー「HANDBALL SPEZIAL（ハンドボール スペツィアル）」の人気カラー“クリアミント”が、ついにABC-MARTとBILLY’Sで復活します。上質なスエードとスポーティなラバーアウトソールを備えた一足は、ストリートにもカジュアルにも合わせやすい万能スニーカー。秋冬コーデに爽やかなアクセントを添える、見逃せない限定カラーです。

ABC-MARTで叶える♡洗練された足元

今回発売される「HANDBALL SPEZIAL」クリアミントは、アッパーに柔らかなスエードを使用し、高級感のある質感とスポーティさを両立。

ラバーアウトソールが安定感を与え、インドアスポーツから普段使いまで幅広く対応します。

ベースのコアブラックに爽やかなミントを組み合わせたカラーリングは、秋冬のダークトーンコーデに差し色としても大活躍。女性らしい洗練された印象を演出してくれます♪

大人気カラー“クリアミント”が再登場

「HANDBALL SPEZIAL」は、アディダスオリジナルスを代表するレトロスニーカー。2024年に登場したクリアミントカラーは、発売直後に完売した幻のカラーです。

今回の再発売では、ストリートスタイルはもちろん、ワンピースやスカートとの相性も抜群。軽やかでフレッシュな足元を叶える一足は、この秋冬のマストバイアイテムです♡

HANDBALL SPEZIAL



価格：15,950円（税込）

サイズ展開：22.5～29.0cm（0.5cm刻み）、30.0cm

カラー：Core Black / Clear Mint / Gum

発売日：2025年10月2日(木)

販売店舗：全国のABC-MART/BILLY’S/公式オンラインストア

秋冬コーデに映える一足を

待望の再登場となる「HANDBALL SPEZIAL」クリアミントは、履くだけでフレッシュな存在感を放つ特別な一足。

ABC-MARTならではのラインナップで、サイズも豊富に揃っています。ストリートにもフェミニンなコーデにも寄り添い、足元から季節を楽しませてくれるシューズ♡

この秋冬のスタイルアップに欠かせない名品を、ぜひ手に入れてみてください。