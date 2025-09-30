2025年9月を頑張った「てんびん座」さんへ。Sayaがひも解く星の答え
アストロロジー・ライター、Sayaの12星座占い。西洋占星術であなたの1カ月の頑張りを振り返り、次の月に向けたアドバイスを贈ります。
22日に火星はてんびん座を去りましたが、23日の秋分には太陽がてんびん座へ。当然決まるべきことが決まらない状態は相変わらずですが、もう待っていられないとばかりに進み出すあなたがいて、活躍の場がますます広がりそうです。
一方、月のサイクルとしては、8日の満月＆月食をきっかけに、忙しさが倍増する面もあったでしょう。22日の新月＆日食をきっかけに、手放すものと踏み込むものがあるはず。
【この記事の筆者：Saya】
1971年生まれ、東京出身の文筆業。早稲田大学卒業後、ライフスタイル分野の雑誌編集者として働いていた1999年の晩、占星術と出会う。2003年に独立後、大手出版社や広告系媒体で仕事をする一方で、2008年より、『エル・オンライン（現在のエル・デジタル）』（ハースト婦人画報社）で星占いの連載をスタート。現在も続く長期連載に。2011年より沖縄、2016年に京都移住。現在は、パートナーとともに京都で暮らし、ホロスコープリーディングや蘭のフラワーエッセンスのセッションを行いつつ、東京の認知症の父のケアにも奔走。『LEEweb』（集英社）『ヨガジャーナルオンライン』（インタースペース）『hanna』（竹中庭園緑化）『きものと』（京都きもの市場）でも連載中。現実的な分析が光る星占いはもちろん、星とライフスタイルを絡めたコラムも人気。著書多数。
【イラスト：すぎやままり】
(文:Saya)
てんびん座（9月23日〜10月23日生まれ）現実化を司る土星が「ルーティンワークや日常生活」のエリアに入った9月は、仕事や家事でも、奉仕の感覚が強まった時期でした。また、8月からてんびん座に滞在する火星は、行動を司る天体。9月18日には思考を司る水星がてんびん座にやってきたので、18〜22日は、深い迷いの最中にあったかも。
10月のアドバイス太陽がてんびん座を進む中、10月7日の満月ではパートナーシップに答えが。また火星に続き、この日から水星も「経済や豊かさ」のエリアへ。経済活動はヒートアップ。14日の守護星の愛と美を司る金星のてんびん座入り、21日のてんびん座の新月を経て、上り調子に。
