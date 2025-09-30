投開票日まであと4日となった自民党の総裁選挙。野党との連携のあり方が焦点の一つとなっていますが、対する野党トップは各候補をどう見ているのか。30日は国民民主党の玉木代表に直接、話を聞きました。

鈴江キャスター「会見の時は国民民主のカラーのネクタイ？」

国民民主党・玉木代表「今日はちょっと撮影もしていたので」

鈴江キャスター「何の撮影ですか？」

国民民主党・玉木代表「次の衆議院選挙に向けてポスターを撮ろうかなと思って。新しい総裁になったら、場合によっては選挙があるかもしれませんので、いろいろやってます」

■自民党総裁選の候補者について

次の衆院選を見据えて動き始めているといいます。自民党総裁選の候補者について考えを聞きました。

鈴江キャスター「年収の壁、178万円までの引き上げがどうかというところでは、(5人の候補者で)考え方やスピード感では多少の違いが見えてると思うんですけど、5人の主張を聞いてどう評価されてますか」

国民民主党・玉木代表「賃金の上昇にも対応して、控除額の引き上げをしなければいけないと明確に言ってるのは小泉さんですね。ガソリンの暫定税率の廃止、『103万円の壁』の178万円を目指した、この3党合意を守ろうと言ってるのは高市さんも言っておられるので」

鈴江キャスター「小泉候補か高市候補が総裁になった方が、国民民主党としては、進みやすいなと見ているってこと？」

国民民主党・玉木代表「これはわかりません。総裁が誰になっても周りにいろんなことを言う人がいるので。判断してもらいたいし、決断してもらいたいし、党内リーダーシップをしっかり発揮してもらう方になってもらいたいと思います」

■配信動画への不適切コメント依頼について

一方、小泉農水相の陣営が、配信動画に不適切なコメントを書くよう陣営関係者に依頼したことについて問題視していました。

国民民主党 玉木代表「与党第一党のトップを選ぶ選挙の正当性が疑われているということですから、本当に結果に影響がなかったかどうかということは分析をする必要がある」

鈴江キャスター「総裁選挙の結果が出る前ではなく、出た後に検証が必要？」

■国民民主党が求めること

国民民主党・玉木代表「正当性を担保するという意味では、できる限り結果の出る前にも自民党として何かきちんとした検証・報告をすべき。政策の正当性もゆがめてしまうので非常に深刻な問題だととらえています」

鈴江キャスター「多くの国民は今この政治空白のような状況の中で物価高に苦しんでいます。国民民主党としては何を求めていきますか？」

国民民主党・玉木代表「一つはガソリンの暫定税率の廃止。与野党で年内、早いうちにやろうと決めてるわけですから、もう決めたんだったら一日も早く下げましょうと。もう一つは最低賃金が上がっていく中で働き控えを防ぐためにも、『103万円の壁』の178万円を目指したさらなる引き上げ、ぜひ与野党超えて協力してやっていきたいと思います」