2025年9月を頑張った「おとめ座」さんへ。Sayaがひも解く星の答え
アストロロジー・ライター、Sayaの12星座占い。西洋占星術であなたの1カ月の頑張りを振り返り、次の月に向けたアドバイスを贈ります。
そんな中、8日の満月＆月食では人間関係について、不信感や感情の爆発を経験した人もいるかもしれません。19日には愛と美の星・金星がおとめ座へ。22日のおとめ座の新月＆日食頃にはすべてを受け入れ、新しいあなたになる感覚も。この頃には火星、太陽が続いて移動したので、洞察力もアップしそうです。
【この記事の筆者：Saya】
1971年生まれ、東京出身の文筆業。早稲田大学卒業後、ライフスタイル分野の雑誌編集者として働いていた1999年の晩、占星術と出会う。2003年に独立後、大手出版社や広告系媒体で仕事をする一方で、2008年より、『エル・オンライン（現在のエル・デジタル）』（ハースト婦人画報社）で星占いの連載をスタート。現在も続く長期連載に。2011年より沖縄、2016年に京都移住。現在は、パートナーとともに京都で暮らし、ホロスコープリーディングや蘭のフラワーエッセンスのセッションを行いつつ、東京の認知症の父のケアにも奔走。『LEEweb』（集英社）『ヨガジャーナルオンライン』（インタースペース）『hanna』（竹中庭園緑化）『きものと』（京都きもの市場）でも連載中。現実的な分析が光る星占いはもちろん、星とライフスタイルを絡めたコラムも人気。著書多数。
【イラスト：すぎやままり】
(文:Saya)
おとめ座（8月23日〜9月22日生まれ）太陽がおとめ座を進む中、9月2〜18日は、守護星の思考や伝達の星・水星がおとめ座に滞在していました。忙しくはあるものの、タイムマネジメントが得意なおとめ座さんの特質が発揮され、規則正しいリズムを刻んで過ごせていたと思います。その一方、1日には現実化の天体、土星が「人間関係」のエリアに入っており、相手の心が読み取れない、不信感のようなものが育ちがちだったかも。
10月のアドバイス10月7日の満月頃から、火星に加え、水星も「環境や伝達」のエリアに。さまざまなことを見通す力が高まる中で、14日には金星がおとめ座を去ります。21日の新月頃から、楽しい企画がスタート。22日には境界を溶かす海王星が移動し、人間関係には不安もつきまとうように。
