秋田県の最低賃金が大幅に引き上げられることを受け、鈴木知事は、企業側が、生産性向上への取り組みを積極的に進める“意識改革”も必要であるとの考えを示しました。



県は、大幅な引き上げを行った中小企業に対して支援金を給付する計画で、来年1月にも、受け付けを始める方針です。



開会中の県議会では30日、締めくくりの質疑である総括審査が始まりました。



最低賃金を引き上げた企業に対する対応についても議論が交わされ、鈴木知事は、県として緊急的に支援金を給付するものの、この対応は一時的なもので、継続的に行う考えはないと改めて説明しました。





鈴木知事「賃上げ支援がその他の“ばらまき”と…いわゆる“ばらまき的な支援”と違うのは、1回上げちゃうと下げられないということがあります。そういうことも加味して今回こういう形にしましたけれども、やはり生産性向上、設備投資、または価格転嫁に対する行政としてやれること。これをしっかりと進めていくというのが本筋だと思ってます」生産性の向上などに向けた取り組みを行う企業への支援は、今後も継続していく考えで、企業側の意識を変えていくことが必要であるとの考えを示しました。鈴木知事「一番私大事だなと思うのは経営者のマインドチェンジだと思います。制度は準備してます。だけどなかなか使われていなかったり。最近はさすがに利用件数も増えてきて予算をオーバーすることも出てきてますけども、もう今までとは違うんだと」「やっぱり秋田県あげてしっかりと経営者層の意識が変わってもらって、どんどんチャレンジしていかないと、これまで通りの仕事はできないんだというような意識啓発にも力を入れるべきだと私は思ってます」県は、現在の賃金を新たな最低賃金の額にまで大幅に引き上げた中小企業に対し、最大で50万円の支援金を給付することにしていて、来年1月にも、受け付けを始める方針です。