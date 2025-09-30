秋の全国交通安全運動は30日が期間の最終日です。



秋田市の交差点では街頭キャンペーンが行われ、運送業者でつくる団体の会員が事故の防止や歩行者ファーストの徹底を呼びかけました。



秋田県トラック協会 秋田支部 畠山亨支部長

「我々の仕事は公道を使うことによって生業としている、そういう立場である我々は交通安全をけん引していこうと常々話しております」





街頭キャンペーンを行ったのは、秋田県トラック協会秋田支部の会員約40人です。30日は朝の通勤・通学の時間に合わせ、秋田市の山王十字路でチラシやティッシュを配ったり横断幕などを掲げたりしながら、事故の防止や歩行者ファーストの徹底を呼びかけました。参加者「法定速度をきちっと守ってれば飛び出してもある程度止まれることできるんですけど、そういうところはうちのほうの社員にも徹底はさせてます」参加者「登下校中の小学生はやっぱり走ったりしてたり後ろ振り返らずに横切ったりすることはあるので、そういうとき危ないなと思うことはたまにありますね」「周り見て自分の命を大事にして登下校してください」県警察本部のまとめによりますと、今年、県内で29日までに発生した交通事故は699件で22人が死亡しています。秋田県トラック協会は、今後も街頭での活動を続け、交通安全を呼びかけていくことにしています。