「まさか斉藤さんの復帰！？」パンサー、公式の「お知らせ」予告にファンざわざわ。「解散やめてね」
お笑いトリオ・パンサーの公式X（旧Twitter）アカウントは9月29日、投稿を更新。「お知らせ」を予告し、話題となっています。
【投稿】パンサー公式の「お知らせ」予告が話題
この投稿には「退所か？」「解散やめてね」「ジャンポケと合体してくれ」「まさか斉藤さんの復帰！？」「単独がいい！」「冠番組出来ますように」など、さまざまな声が寄せられています。
(文:堀井 ユウ)
「ジャンポケと合体してくれ」同アカウントは「明日の夜8時 パンサーよりお知らせがございます。よろしくお願いします」と投稿。簡潔な「お知らせ」予告なためか、ファンの間ではさまざまな憶測を呼んでいるようです。
4月に開設した公式アカウント4月の開設以降、メンバーの出演情報やオフショットをたびたび投稿している同アカウント。よい「お知らせ」であることを祈りつつ、30日20時を待ちましょう。
