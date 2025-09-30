¥Ï¥Ô¥Í¥Ã¥Ä±¿±Ä¤Î2¤ÄÌÜ¤Î»Ò¤É¤â¿©Æ²¤¬Íè·î¥ªー¥×¥ó¡ªJR¤ÈÏ¢·È¤·»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò¥µ¥Ýー¥È¡¡½©ÅÄ»Ô
¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ëB1½©ÅÄ¥Îー¥¶¥ó¥Ï¥Ô¥Í¥Ã¥Ä¤¬±¿±Ä¤¹¤ë2¤ÄÌÜ¤Î»Ò¤É¤â¿©Æ²¤¬¡¢Íè·î¡¢½©ÅÄ»Ô¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£
JRÅìÆüËÜ½©ÅÄ»Ù¼Ò¤È¶¨Äê¤ò·ë¤Ó¡¢¶¦¤ËÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤éÌ¤Íè¤òÃ´¤¦»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
Íè·î2Æü¤Ë¥ªー¥×¥ó¤¹¤ë¡¢»Ò¤É¤â¿©Æ²¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¥Æー¥Ö¥ë½©ÅÄ¥Îー¥¶¥ó¥²ー¥È¥¹¥¯¥¨¥¢Å¹¡×¤Ç¤¹¡£
1¿Í¿Æ²ÈÄí¤Ë¤Ï¥µ¥Ýー¥È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Âç¿Í¤â¸¶Â§1000±ß¤ÇÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Ï¥Ô¥Í¥Ã¥Ä¤Ï4Ç¯Á°¡¢¤Ò¤È¤ê¿Æ²ÈÄí¤Î¥µ¥Ýー¥È¤ò°ìÈÖ¤ÎÌÜÅª¤Ë¥×¥í¥¹¥Ýー¥Ä¥Áー¥à¤È¤·¤ÆÁ´¹ñ¤Ç½é¤á¤Æ¾ïÀß¤Î»Ò¤É¤â¿©Æ²¤ò³«Àß¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤¬´Æ½¤¤·¤¿¸¥Î©¤òÆüÂØ¤ï¤ê¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë1Ëü7,000¿ÍÍ¾¤ê¤¬ÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2¤ÄÌÜ¤Î»Ò¤É¤â¿©Æ²¥ªー¥×¥ó¤ËÈ¼¤¤¥Ï¥Ô¥Í¥Ã¥Ä¤Ï¡¢25Æü¡¢JRÅìÆüËÜ½©ÅÄ»Ù¼Ò¤ÈÏ¢·È¶¨Äê¤ò·ë¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÏ°è¹×¸¥¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌ¤Î»×¤¤¤ò»ý¤Ä¥Ï¥Ô¥Í¥Ã¥Ä¤ÈJR¡£
¥Ï¥Ô¥Í¥Ã¥Ä¤Ï»Ò¤É¤â¿©Æ²¤Î±¿±Ä¤òÄÌ¤¸¤ÆÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬³Ú¤·¤¯¸òÎ®¤Ç¤¤ë¾ì¤ò¡¢JR¤Ï»ñ¶â¤ä¿©ºà¤ÎÄó¶¡¤Î¤Û¤«ÍøÍÑ¼Ô¤òÍ¥Àè¤·¤Æ±Ø¹½Æâ¤Ç¤ÎÂÎ¸³¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¾·¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
JRÅìÆüËÜ½©ÅÄ»Ù¼Ò¡¡¾®Àô¶Ç»Ù¼ÒÄ¹
¡Ö»ä¤É¤âJRÅìÆüËÜ¤¬ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ëÃÏ°èÏ¢·È¡¢ÃÏ°èÁÏÀ¸¡¢½©ÅÄ¤ò¸µµ¤¤Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê½©ÅÄ»Ù¼Ò¤Î¥¹¥íー¥¬¥ó¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤È¤â¤ª¼êÅÁ¤¤°ì½ï¤Ë¤ä¤é¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Çº£²óÏ¢·È¶¨Äê¤ò·ë¤Ö¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
½©ÅÄ¥Îー¥¶¥ó¥Ï¥Ô¥Í¥Ã¥Ä¡¡¿åÌîÍ¦µ¤¼ÒÄ¹
¡ÖJRÅìÆüËÜÍÍ¤â¥Ú¥Ã¥«ー¥º¤È¤¤¤¦²¿ÅÙ¤â¼Â¶ÈÃÄ¤Î¥«¥Æ¥´¥êー¤ÇÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶¯¹ë¤Î¡Ê¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¡Ë¥Áー¥à¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤¼¤Ò¤¤¤í¤ó¤Ê·Á¤ÇÏ¢·È¤ò¤Ç¤¤ì¤Ð¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
Îý½¬¾ì½ê¤¬¶á¤¤ÍøÅÀ¤òÀ¸¤«¤·Áª¼ê¤È¤Î¸òÎ®¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥Ï¥Ô¥Í¥Ã¥Ä¤ÈJR¡£
¶¦¤ËÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤éÌ¤Íè¤òÃ´¤¦»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¤ß¤ó¤Ê¤Î¥Æー¥Ö¥ë½©ÅÄ¥Îー¥¶¥ó¥²ー¥È¥¹¥¯¥¨¥¢Å¹¤Ï27Æü¡¢¥×¥ì¥ªー¥×¥ó¤·¡¢¤¢¤µ¤Ã¤Æ¤«¤éÄÌ¾ï±Ä¶È¤·¤Þ¤¹¡£
Çä¤ê¾å¤²¤â»Ù±ç¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤¿¤á¡¢Âç¿ÍÆ±»Î¤Ç¤âµ¤·Ú¤ËÍøÍÑ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£