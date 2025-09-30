2025年9月を頑張った「しし座」さんへ。Sayaがひも解く星の答え
アストロロジー・ライター、Sayaの12星座占い。西洋占星術であなたの1カ月の頑張りを振り返り、次の月に向けたアドバイスを贈ります。
そして、22日の新月＆日食頃からは、仕事がさらに忙しくなっていることでしょう。家庭や職場など、自分の居場所と思う場所に力のすべてを出し切るような感覚もあったのでは。23日には守護星の太陽が移動し、内心には不安があっても、穏やかな毎日を取り戻せそう。部下や後輩との関係、チームワークを大切にして。
【この記事の筆者：Saya】
1971年生まれ、東京出身の文筆業。早稲田大学卒業後、ライフスタイル分野の雑誌編集者として働いていた1999年の晩、占星術と出会う。2003年に独立後、大手出版社や広告系媒体で仕事をする一方で、2008年より、『エル・オンライン（現在のエル・デジタル）』（ハースト婦人画報社）で星占いの連載をスタート。現在も続く長期連載に。2011年より沖縄、2016年に京都移住。現在は、パートナーとともに京都で暮らし、ホロスコープリーディングや蘭のフラワーエッセンスのセッションを行いつつ、東京の認知症の父のケアにも奔走。『LEEweb』（集英社）『ヨガジャーナルオンライン』（インタースペース）『hanna』（竹中庭園緑化）『きものと』（京都きもの市場）でも連載中。現実的な分析が光る星占いはもちろん、星とライフスタイルを絡めたコラムも人気。著書多数。
【イラスト：すぎやままり】
(文:Saya)
しし座（7月23日〜8月22日生まれ）春夏は楽観的に構えていたとしても、9月に入って、潜在的な不安感が強くなってきたかもしれません。特に、2日には思考を司る水星がしし座を去り、不安を忘れるためかのように、ワーカホリックになりがちでした。そんなあなたの不安は、8日の満月＆月食が転機に。不安感を口にしてみると、相手はまったくそう考えていないなど、意外とそうでもなかったということもあるときです。
10月のアドバイス10月7日の満月では今後、やりたいことが見えてくるはず。思考を司る水星もこの日に移動し、居場所のメンバーとの一体感はとても強くなっていきそうです。14日、21日の新月と段階を踏んで、新たなチームづくりがまわるように。ただ22日頃からは不安や依存心も高まりそう。
