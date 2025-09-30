加藤万里奈、結婚＆出産を報告！ デヴィ夫人が命名＆娘との2ショットも「まさか結婚して子供産んでたなんて」
口笛奏者の加藤万里奈さんは9月29日、自身のInstagramを更新。結婚と出産を報告しました。
【写真】デヴィ夫人と娘のツーショット
また、「写真は産まれてすぐ デヴィ夫人に名前を命名していただき、抱っこしてもらっている娘」と写真についても説明。赤いワンピースを着たタレントのデヴィ夫人が加藤さんの娘を大切そうに抱いています。
ファンからは、「ご結婚、そしてご出産おめでとうございます」「素敵です」「まさか結婚して子供産んでたなんて全くわからなかった」「可愛い赤ちゃんと素敵な日々をお過ごしくださいませ」「これからの生活楽しんでください！！」「『妊娠してらした』なんて全く気付かなかったので、仰天致しました」と、祝福の声が多く上がりました。
「これからの生活楽しんでください！！」加藤さんは「ご報告が遅れましたが、、、私 加藤万里奈は結婚しました！ 元気で優しい女の子を出産しました！」と結婚と出産を報告し、1枚の写真を投稿。「実は今回、テレビで先にお知らせする形になってしまい…」と、バラエティー番組『激レアさんを連れてきた。』（テレビ朝日系）の出演で初めて公表したことを明かしています。
