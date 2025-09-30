2025年9月を頑張った「かに座」さんへ。Sayaがひも解く星の答え
アストロロジー・ライター、Sayaの12星座占い。西洋占星術であなたの1カ月の頑張りを振り返り、次の月に向けたアドバイスを贈ります。
19日頃からは、ささくれだった気持ちが和らいだはずですが、その一方で、22日の新月＆日食もあったので、感情がさらにあふれてきて、強い言葉になってしまったかもしれません。この日からはまた行動を司る火星が「恋愛や創造、子ども」のエリアに。まだ決まらないことは多くても、愛やクリエイティブな活動にすべてを注ぎたくなる心境に。一歩も二歩も、踏み出したくなりそう。
【この記事の筆者：Saya】
1971年生まれ、東京出身の文筆業。早稲田大学卒業後、ライフスタイル分野の雑誌編集者として働いていた1999年の晩、占星術と出会う。2003年に独立後、大手出版社や広告系媒体で仕事をする一方で、2008年より、『エル・オンライン（現在のエル・デジタル）』（ハースト婦人画報社）で星占いの連載をスタート。現在も続く長期連載に。2011年より沖縄、2016年に京都移住。現在は、パートナーとともに京都で暮らし、ホロスコープリーディングや蘭のフラワーエッセンスのセッションを行いつつ、東京の認知症の父のケアにも奔走。『LEEweb』（集英社）『ヨガジャーナルオンライン』（インタースペース）『hanna』（竹中庭園緑化）『きものと』（京都きもの市場）でも連載中。現実的な分析が光る星占いはもちろん、星とライフスタイルを絡めたコラムも人気。著書多数。
【イラスト：すぎやままり】
(文:Saya)
かに座（6月22日〜7月22日生まれ）広がりをもたらす木星がかに座さんを守る中、9月1日に現実化を司る土星が「ステップアップ」のエリアに入りました。リラックスしていたら、何も変わらないことに気付くということも。2〜18日は特に神経質に考えがちだったので、この間、8日の満月＆月食をきっかけに、抑えてきた感情が出てきた人もいるはずです。
10月のアドバイス10月7日の満月は、かに座さんにとって、キャリアを方向づけるもの。思考を司る水星もこの日に移動し、恋愛やクリエイティブな活動へと舵を切っていく中、14日、21日の新月と段階を踏んで、大勢があなたのもとへ。ただ22日頃からは将来への希望も不安も強くなりそう。
(文:Saya)