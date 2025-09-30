明治の農村指導者、石川理紀之助ゆかりの地で、地元の小学生が鎌を使っての稲刈りを体験しました。



この春、自分たちの手で苗も植えていた児童たち。



収穫の喜びを味わいました。



稲刈りに訪れたのは潟上市にある大豊小学校の5年生37人です。



草木谷の里山は、種苗交換会を創設した明治の農村指導者、石川理紀之助ゆかりの地として、自然環境と農業の学びの場に活用されています。



年間を通して稲作を体験する「田んぼの楽校」。





30日に収穫したのは今年5月に自分たちで苗を植えたもち米です。穂が出る時期に水が不足して、例年よりも雑草が多く生えるなど生育に不安がありましたが、約10アールの田んぼにはたわわにコメが実りました。子どもたちは農家の手ほどきを受けながら昔ながらの手刈りを体験しました。記者「上手だね」児童「ちょっと初めてやるんだけど」カメラマン「難しい？」児童「難しいけど、案外楽かな」菅原嘉一さん「稲刈りの機械は家で見てたんですけど、手で刈るの初めてで、体力をすごく使うなって思いました」中嶋那月さん「いつも食べてるご飯は、自分たちで育ててないからわかんなかったけれど、この5年生になってこういう機会っていうか体験できて、その気持ちがよく分かった」菅原陽磨さん「これからはちゃんとコメを残さないようにきれいに食べようと思いました。こんな大変な、大変に作ってやって残すのはもったいないから」農業の体験を通して収穫の喜びを実感した児童たち。来月末に脱穀して精米したあと、みんなで「おやき」などにして味わうということです。