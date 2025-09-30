¡ÖÀäÂÐÌá¤ë¡×º¸µÓÆùÎ¥¤ì¤ÇÎ¥Ã¦¤Î¸µÆüËÜÂåÉ½MFÀ¶Éð¹°»Ì¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ç·ãÎå¤ÎÀ¼¤Ë³Ð¸ç¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
¡¡º¸¥Ò¥é¥á¶Ú¤ÎÆùÎ¥¤ì¤Ç¤ÎÎ¥Ã¦¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿J2ÂçÊ¬¥È¥ê¥Ë¡¼¥¿¤Î¸µÆüËÜÂåÉ½MFÀ¶Éð¹°»Ì¡Ê35¡Ë¤¬29Æü¡¢¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤ä¸µÆ±Î½¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿·ãÎå¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ËÅê¹Æ¡£¡ÖÀäÂÐÌá¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÊÖ¿®¤â¾Ò²ð¤·¡¢¼ÂÀïÉüµ¢¤Ø¤Î¶¯¤¤³Ð¸ç¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¸µÆüËÜÂåÉ½MF¤ÎÇðÌÚÍÛ²ð»á¤«¤é¤Ï¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¸«¤¿¤¤¤¾¡ª¡¡Å·ºÍÀ¶Éð¹°»ÌÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¡Ê¡°¡°¡Ë¡×¤È¤Î¥¨¡¼¥ë¤¬ÆÏ¤¡¢À¶Éð¤Ï¡ÖÍÛ²ð¤¯¤ó¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡¤â¤¬¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊÖ¿®¡£CÂçºå»þÂå¤ÎÆ±Î½¤Ç¡¢J2ÈØÅÄ¤ÎFWÅÏîµ¤ê¤ç¤¦¤«¤é¤Ï¡Ö¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤ò¸À¤¦¿Í¤Ë¤Ï¸À¤ï¤»¤È¤±¤Ð¤¤¤¤¡£²¶¤Ï¥¥è¤¯¤ó¤¬É¬¤ºÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ³èÌö¤¹¤ë¤Î¤ò¿®¤¸¤Æ¤ë¤·ÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¸ÀÍÕ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£À¶Éð¤Ï¡ÖÀäÂÐÌá¤ë¡£´èÄ¥¤ë¤è¡ª¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¤ÈÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡6·î¤ËÉé½ý¤·Î¥Ã¦Ãæ¤ÎJ1CÂçºå¤ÎMF¾åÌçÃÎ¼ù¤«¤é¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤ÊÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¤Í·»µ®¡ª¡¡¶¦¤Ë¡×¤È¤Î¸ÀÍÕ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£À¶Éð¤Ï¡Ö¤¸¤ç¤¦¡¡°ì½ï¤Ë¼£¤½¤¦¤Ê¡ª¡¡¶¦¤Ë¡×¤ÈÊÖ¿®¤·¤¿¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢¥Û¥Ã¥±¡¼¤ÎÀ¥Àî¿¿ÈÁ¤äJ2ÂçÊ¬¤ÎDFµÈÅÄ¿¿ÆáÅÍ¤é¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÂçÊ¬»Ô½Ð¿È¤ÎÀ¶Éð¤Ï2008Ç¯¡¢ÂçÊ¬¥È¥ê¥Ë¡¼¥¿¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£10Ç¯¤ËCÂçºåÆþ¤ê¤Ø°ÜÀÒ¤·¡¢¥É¥¤¥Ä¤ä¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¥¯¥é¥Ö¤òÅÏ¤êÊâ¤¤¤Æ17Ç¯¤ËCÂçºå¤ØÉüµ¢¤·¤¿¡£24Ç¯ÅÓÃæ¤ËÅö»þJ1¤ÎÄ»À´¤Ø´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¡£º£µ¨¡¢16Ç¯¤Ö¤ê¤ËÂçÊ¬¤ËÉüµ¢¤·¡¢¼ç¾¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£¤·¤«¤·º£µ¨¤ÏJ2¥ê¡¼¥°Àï4»î¹ç¡¢¥ë¥ô¥¡¥ó¡¦¥«¥Ã¥×1»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£