2¿Í¤È¤â¡Ö¥®¥å¥Ã¤È»Ø¤ò°®¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç²Î¼ê¤ÎÃæÀîæÆ»Ò(40)¤¬30Æü¡¢Ìµ»ö¤Ë¸µµ¤¤ÊÁÐ»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢SNS¤Ï½Ë¼¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö9:30º¢¤ËÌµ»ö¡¢¸µµ¤¤ÊÁÐ»Ò¤ò½Ð»º¤·¤Þ¤·¤¿¡ªÊì»Ò¶¦¤Ë·ò¹¯¤Ç¤¹¡ª2¿Í¤È¤â2600g±Û¤¨¡ª»ºÀ¼¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÊó¹ð¡£
¡¡Î¾ÏÆ¤ËÀ¸¸å´Ö¤â¤Ê¤¤»Ò¤É¤â¤òÊú¤¯¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¾®¤µ¤Ê¡¢ÎÏ¶¯¤¤Ì¿¤¿¤Á¤ò¿ÍÀ¸¤«¤±¤Æ¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¿´¤«¤é»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÆó¿Í¤È¤â¥®¥å¥Ã¤È»Ø¤ò°®¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡¡²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡¢¡¢¡ªÌ¾Á°¤ò¸Æ¤Ù¤ë¤·¤¢¤ï¤»Âç¹¥¤¤À¤è¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃæÀî¤Ï2023Ç¯4·î¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¡¢º£Ç¯5·î¤ËÇ¥¿±¤òÊó¹ð¡£ÁÐ»Ò¤ÎÀÊÌ¤ÏÃË»ù¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢·×²èÄë²¦ÀÚ³«¤Ç¤Î½Ð»º¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤·¤ç¤³¤¿¤ó¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Ç¥ÉØÀ¸³è¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¤´Ìµ»ö¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¡¢¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡ªÊì»Ò¶¦¤Ë¤´Ìµ»ö¤ÇËÜÅö¤Ë¤Ê¤Ë¤è¤ê¤Ç¤¹¡£ÁÐ»Ò¤Ã¤Á²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤ï¤¢¡¼¡ª¤ª¤Ä¤«¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡£¤Ê¤ó¤ÆÁÇÅ¨¤Ê¤ª¼Ì¿¿¡×¡Ö¤·¤ç¤³¤¿¤ó¤Ë»÷¤Æ¥¤¥±¥á¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¤È½ËÊ¡¤Î¸ÀÍÕ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£