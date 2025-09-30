春のセンバツにつながる秋の九州高校野球の県大会が行われ、ベスト8が出そろいました。2024年ベスト4の国分中央と、4年ぶりのベスト8進出を目指す鹿児島玉龍の試合は、延長タイブレークまでもつれ込む熱戦となりました。



（仁田尾美菜アナウンサー）

「秋の高校野球大会。今日は3回戦です。駒を進めるのはどのチームでしょうか」



第1試合は、2024年ベスト4の国分中央と、4年ぶりのベスト8を目指す鹿児島玉龍の戦いとなりました。





国分中央は初回、3番・柳田のタイムリーヒットで1点を先制すると。その後も2アウト2塁3塁のチャンス。ここで6番・福満が2点タイムリーヒットを放ち3－0とします。追いつきたい玉龍は3回。2アウト2塁3塁のチャンスで4番の永峯。ライト前ヒットで1点を返すと。続く5番・中村もセンター前に運び1点差に詰め寄ります。その後、4対2とリードを広げられた玉龍は7回。2本のタイムリーヒットで同点に。振り出しに戻します。試合は9回で決着がつかず延長タイブレークに。ノーアウトランナー1塁2塁から始める特別ルールです。延長10回。国分中央は1アウト満塁とするとここで6番・福満のセンター前に運び1点を加えます。あとがない玉龍はその裏、送りバントで1アウト2塁3塁とチャンスを作りますが得点ならず。国分中央が勝利し5年連続のベスト8進出です。（国分中央・柿ノ迫英汰主将）「今回の試合みたいに、粘り強い試合をして終盤勝負で戦っていきたい」そのほか、樟南や尚志館、徳之島が準々決勝に駒を進めました。ベスト4をかけた準々決勝は、今週の4日(土)と5日(日)に行われます。