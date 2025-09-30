●10月初日も前線は南の海上 県内は天気は穏やかも寒暖差に注意

●秋は気温急降下の季節 深まる秋に対応するための準備を

●木曜日にかけて晴天＆寒暖差に注意 金曜～週末は天気スッキリせず

今週は一気に空気が秋本番らしくなってきた県内…きょう30日(火)は、とりわけ朝の涼しさに秋の深まりを感じた方も多かったのでは、と思います。今朝の最低気温は広く20度以下。山間部は15度を下回った所もありました。日中の気温も27～28度くらい、と暑さ控えめの9月最終日となりました。





そして、秋本番、この先も気温変化には、十分気を付けたいところです。秋の半ばから後半、10月、11月にかけての山口市内における最高気温、最低気温の平年値をグラフに表してみると、実は結構、気温の下がり方は急ピッチで、ひと月の間で最低、最高気温とも5～6度くらい下がるペースとなります。気温が5度くらい変化すると服装は1枚プラスするなどの1段階違った対応が必要になってくると言われます。



この先の季節変化を見据えながら、衣替え、洋服の入れ替え作業など進めていき、秋の深まりにスムーズに対応できるよう、準備の心がけをお願い致します。





10月のスタートのあす(水)も、前線は県内より南に横たわり、県内は晴れたり曇ったりの穏やかな天気が続くとともに、前線の北側の「秋の空気」が優勢、という状態が続きます。



朝の気温は広く20度を下回り、今朝と同じようなヒンヤリ空気に。ただし日中の気温は、日ざしとともに30度に迫る、もしくは届く可能性もあり、空気はカラッとしているものの、昼間は少し汗ばむ暑さとなる所もありそうです。一日のうちでの激しい気温変化にも対応しやすい服装選びなど、心がけて頂きたいと思います。





あす1日(水)にかけて、度々薄雲が広がりやすく、早朝はわずかに通り雨の可能性もありますが、日中は全般に晴れたり曇ったりの、落ち着いた空模様が続きそうです。朝は広く20度を下回る気温と空気は少しヒンヤリですが、日中の気温は28度前後～山口市内は30度に届く可能性があります。朝と昼との寒暖差に合わせて、調節しやすい服装選びを心がけましょう。





木曜日も秋晴れと寒暖差の大きな一日ですが、金曜日から週末にかけては前線や気圧の谷の影響でスッキリしない天気となり、特に金曜日の午後から土曜日はじめ頃で度々雨が降りやすい天気に。また、やや空気にムシムシ感も戻ってきそうです。空模様は秋らしく周期的に変わり、来週はまた晴れ間が出る日が多くなる、とみています。



（KRY山口放送 気象予報士 山本昇治）

